İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk sonuçlar!2019 yerel seçimleri sonuçları
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sonucu en merak edilen illerinden olan Gaziantep ve Van’da sandıklar açılmaya başlandı.31 Mart 2019 Pazar 18:14
Türkiye’nin yerel yönetimleri seçeceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçların merakla beklendiği doğu illerinde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Gaziantep ve Van’dan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
GAZİANTEP AÇILAN SANDIK: 14,8%
AK Parti
%51,77
DSP
%27,51
İYİ Parti
%16,07
VAN AÇILAN SANDIK %5,0
HDP
%49,29
AK Parti
%42,62
CHP
%1,47
YORUM YAZ