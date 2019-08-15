İşte FETÖ’cü alçakların hainliği... Müslüman Türkiye'ye beddua, Haçlı Almanya’ya dua!

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Devletine ve milletine ihanette sınır tanımayan FETÖ’cüler darbe girişimleri başarılı olamayınca çareyi PKK’lı teröristlere de kucak açan Almanya’ya kaçmakta buldu.

PKK’lılar birlikte Almanya’nın bağrında barınan FETÖ’cü hainlerden birisi olan ilahiyatçı Fatih Dokumacı, içinde bulundukları ihanetin seviyesini gösteren ibretlik açıklamalarda bulundu.

Diğer bir terör hamisi ABD’nin bağrında Pensilvanya’da barınan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen Türkiye ve Türk milletine beddualar yağdırmış, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainler Müslümanları da kurşun yağdırarak şehit etmişti.

FETÖ’nün e-gazetesi TR724, darbe girişiminden sonra Almanya’ya kaçan FETÖ’cülerden olan Fatih Dokumacı ile röportaj gerçekleştirdi.

FETÖ’cüden Alman halkına 5 vakit dua!

Almanya’da yaşlı ve hastaları taşıyan bir şirkette şoförlük yapan Dokumacı, röportajında kendisine barınma imkanı sağlayan Alman halkına beş vakit namazda dua ettiğini ve dil öğrenerek Almanya Başbakanı Merkel’e mektup yazdığını söyledi. Merkel’in mektuba cevabını Habeşistan kıralı Necaşi’nin ülkesine sığınan Sahabelere verdiği cevaba benzetme küstahlığında bulunan Dokumacı, Alman Başbakanı’nın “ülkemde dilediğiniz gibi özgür ve güvenli bir hayat sürebilirsiniz” diye yazdığını aktardı.

Kendi ülkelerine beddualar yağdıran FETÖ’cülerin Hristiyan Almanya devletine dua etmesi ‘ihanetin bu kadarına da pes’ dedirtti.