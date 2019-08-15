0553 313 94 23

İşte FETÖ’cü alçakların hainliği... Müslüman Türkiye'ye beddua, Haçlı Almanya’ya dua!

Türkiye’ye ve Türk milletine beddualar yağdıran Gülen şarlatanın yurtdışına kaçan hainlerinden her gün ihanet dolu bir haberler gelmeye devam ediyor. FETÖ'nün televizyonu Irmak TV'de program yapan ve 15 Temmuz sonrasında Almanya'ya kaçan FETÖ'cü ilahiyatçı Fatih Dokumacı, 5 vakit namazda Almanya ve Alman halkına dua ettiğini söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
İşte FETÖ’cü alçakların hainliği... Müslüman Türkiye'ye beddua, Haçlı Almanya’ya dua!

 yeniakit.com.tr 

Devletine ve milletine ihanette sınır tanımayan FETÖ’cüler darbe girişimleri başarılı olamayınca çareyi PKK’lı teröristlere de kucak açan Almanya’ya kaçmakta buldu.

PKK’lılar birlikte Almanya’nın bağrında barınan FETÖ’cü hainlerden birisi olan ilahiyatçı Fatih Dokumacı, içinde bulundukları ihanetin seviyesini gösteren ibretlik açıklamalarda bulundu.

Diğer bir terör hamisi ABD’nin bağrında Pensilvanya’da barınan  FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen Türkiye ve Türk milletine beddualar yağdırmış, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainler Müslümanları da kurşun yağdırarak şehit etmişti.

FETÖ’nün e-gazetesi TR724, darbe girişiminden sonra Almanya’ya kaçan FETÖ’cülerden olan Fatih Dokumacı ile röportaj gerçekleştirdi.

FETÖ’cüden Alman halkına 5 vakit dua!

Almanya’da yaşlı ve hastaları taşıyan bir şirkette şoförlük yapan Dokumacı, röportajında kendisine barınma imkanı sağlayan Alman halkına beş vakit namazda dua ettiğini ve dil öğrenerek Almanya Başbakanı Merkel’e mektup yazdığını söyledi. Merkel’in mektuba cevabını Habeşistan kıralı Necaşi’nin ülkesine sığınan Sahabelere verdiği cevaba benzetme küstahlığında bulunan Dokumacı, Alman Başbakanı’nın “ülkemde dilediğiniz gibi özgür ve güvenli bir hayat sürebilirsiniz” diye yazdığını aktardı.

Kendi ülkelerine beddualar yağdıran FETÖ’cülerin Hristiyan Almanya devletine dua etmesi ‘ihanetin bu kadarına da pes’ dedirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
  1. FETÖ
  2. TR724
  3. Fatih Dokumacı
  4. Almanya

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar14 dk önce
    işte görün köpek sürüsünü hayvan sever biriyimi ama bu türleri itlaf edilmeli. itihbarat örgütleri çiçek yetişirimek içindeğil. bu türleri yok etmek için vardır un unutmayın.
  • hiçhiç16 dk önce
    KÖPEĞE KİM KEMİK VERİRSE ONUN SINIRINI BEKLER .BELLİKİ YEMLEMİŞLER İTİ.
  • NurNur16 dk önce
    Kendi cibiliyeti o papazın müriti o müslümana dua edecek hali yok taptığı papazda bize beddua etmedimi ülkemize saldırtmadımı normal

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Roma Cengiz'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
  1. Roma Cengiz'in sözleşmesini 2023..
  2. Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası
  3. Yurt dışına kaçarken Kırklareli’de..
  4. Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini..
  5. Diyarbakır'da feci zincirleme kaza!..
  6. Galatasaray, Denizlispor maçına hazır
  7. PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
  8. Arazi kavgasında evi ateşe..
  9. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
  10. Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli ziyaret!..
  11. Katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8..
  12. Temmuz’da eriğin fiyatı yüzde 41.44..
  13. Motor kazası kameraya yansıdı
  14. Güney Kore'den Japonya'ya yeşil ışık
  15. Belediye Kütahyaspor’da Enes..
  16. BES'te kategorilerine göre en fazla..
  17. Şehir Hatları'nda bayram yoğunluğu
  18. Ağar: “Türk-İş Genel Başkanı Atalay..
  19. Ayçiçekte rekolte beklentisi 200 bin..
  20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
  21. Kavurma nasıl yapılır Hazır kavurma..
  22. Köyler arası futbol turnuvasının..
  23. Fındık üreticilerinin harman nöbeti
  24. Ağrı’da intihar
  25. Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen..
  26. Selim’e Millet Bahçesi ve Mesire Alanı..
  27. İşte FETÖ’cü alçakların hainliği.....
  28. Esed'den skandal adım! Türk üssü..
  29. Roma, Cengiz Ünder’in sözleşmesini..
  30. Bellona Kayseri Basketbol'da transfer..
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
ABD'den yeni F-35 hamlesi!
ABD'den yeni F-35 hamlesi!
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

Günün Karikatürü

15 Ağustos 2019
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması