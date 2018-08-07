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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! Ali Koç bizzat devrede

Barcelona’nın genç savunmacısı Marlon için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor.

07 Ağustos 2018 Salı 11:55
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! Ali Koç bizzat devrede

Barcelona’nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor.

Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:55
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