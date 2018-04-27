İşte evde yapabileceğiniz elma sirkesi tarifi

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

-Metabolizmanın olduğundan hızlı çalışmasını sağlıyor.

-Parlak saçlara kavuşmayı sağlıyor.

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Kemik erimesini önlüyor.

-Fazla kilolardan kurtulmayı sağlıyor.

-Salatalara aroma veriyor.

-Sivilceleri yok ediyor.

-Cilt lekelerini azaltıyor.

-Vücudun direncini arttırıyor.

-İçeriğinde birçok vitamin ve mineraller bulunuyor.

-Yaşlanmayı yavaşlatıyor.

-Vücutta oluşan zararlı maddelerin dışarı atılmasın da yardımcı.

-Cildin doğal parlaklığına kavuşmasını sağlıyor.

-Cildin yağ dengesinin normale dönmesini sağlar.

-Turşu kurarken kullanılır.

-Ayakları yumuşatır.

-Bel bölgesinde oluşan yağ birikiminin yok olduğunu göreceksiniz.

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

KULLANILACAK MALZEMELER

5 kiloluk cam kavanoz

1 kilogram elma (kırmızı) mümkünse Amasya ve organik

3 yemek kaşığı bal

Aldığı kadar klorsuz su

HAZIRLANIŞI

Elmaları güzelce yıkayın. Çünkü kabuklarıyla ve çekirdekleriyle kullanacaksınız. İyice yıkanan elmaları gelişi güzel olarak cam kavanozun içerisine doğrayın. Üzerine balı ekleyin. Elmaların büyüklüğüne göre kavanozun içi dolacağı için, suyu aldığı kadar koyun. Kavanozun ağzına kadar klorsuz su kullanın ve kavanozun kapağını kullanmayın. Temiz beyaz pamuklu bir bez ya da ipekten bir bez ile kavanozun ağzını kapatın. Etrafından iple sararak, bağlayın. Böylece oluşacak sirkenin üzeri paf yapmayacaktır. Serin ve ışık almayan yerde muhafaza edin. Her gün tahta kaşık ile karıştırın. Mayalanmaya başladıkça içerisinde küçük kurtçuklar oluşacaktır. Bunları da temizlemeniz gerekiyor. 4 hafta sonra temiz bir tülbentle suyunu süzerek, oluşan kurtçuklardan temizleyin. Tortu oluşmaya başladıkça tekrar süzün. Yaklaşık 3-4 ay sonra sirkeniz hazır hale gelmiş olacaktır.

Afiyet olsun.