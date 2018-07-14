İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki Adnancılar!
Adnan Oktar ve müritlerine iki gün önce Mali Şube polislerince operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında Oktar ve birçok müridi gözaltına alındı. Oktar aylar önce ise siyasilerin yanına sızdırdığı müritlerini A9 TV ekranlarından tek tek tanıtmıştı.14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:56
Adnan Oktar çetesine yönelik başlatılan operasyon akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar sızan Adnancıları getirdi.
Adnan Oktar aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı siyasilerin yanına sızan elamanlarını A9 TV ekranlarından tanıtmıştı.
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