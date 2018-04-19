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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen son anket!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teklifiyle 24 Haziran 2018'de erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı almadan önce masasına gelen son anketin sonuçları ortaya çıktı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:58
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen son anket!

Kasım 2019’da yapılacak seçimler 24 Haziran 2018’e alındı. Bahçeli’yle görüştükten sonra erken seçim tarihini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir” dedi.

Mehmet Acet Yeni Şafak'taki köşe yazısında erken seçim kararı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan son anketi paylaştı. 

İşte Acet'in yazısından o kısım:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında görev yapan bir isme şöyle bir soru sormuştum:

“Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?”

Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım.

Erdoğan’ın iyi bir ‘anket okuyucusu’ olduğu bilinir.

Sadece parti tercihlerini değil, halkın nelerden memnun, nelerden şikayet ettiğini önüne koyulan araştırmaları didik didik ederek takip eder.

Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim.

Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen, öncekilere göre kapsamı çok daha geniş tutulan bu anketin sonuçları, erken seçim kararı almak için yeterli bir gerekçe olabilirdi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Cumhurbaşkanının önüne gelen son araştırmaya göre “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde ortaya çıktı:

AK Parti: % 49

CHP: % 21

MHP: % 10

HDP: % 10

İP: % 8

Benzer veriler, Şubat ve Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda da karşımıza çıkmıştı.

Rakamlar zaten kendi yorumunu yapıyor ama birkaç kelam edelim:

MHP TÜRBÜLANSTAN ÇIKTI

Bu veriler, AK Parti’nin Kasım 2015’teki gücünü koruduğunu, MHP’nin aynı dönemde yaşadığı türbülanstan kısmen çıktığını gösteriyor.

CHP DİBE VURDU

Muhalefet cephesinde ise, CHP açısından alarm verici bir tablo karşımızda duruyor.

Üstelik, AK Parti’ye çalışan anket firmalarının yaptığı araştırmalar, CHP’ye müzahir araştırma şirketlerinin anketleriyle birbirini teyit ediyor.

AKŞENER HESABI TUTMADI

Bu verilere göre, Meral Akşener’in çıkışının daha çok AK Parti ve MHP’den oy kapmaya yarayacağını hesap edenler açısından durum, evdeki hesabın çarşıya uymadığına işaret ediyor.

Tabi, Türkiye’de sandığın şakasının olmadığının, seçim dönemlerinde seçmen tutumlarında sonuçları etkileyecek ciddi yer değiştirmelerin yaşandığının tecrübeyle sabit olduğunu buraya not edelim...."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:58
  1. seçim anketi
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mehmet Acet

YORUM YAZ

  • Ali koçAli koç6 sa önce
    Bu ülkede eşek olup anırmak isteyenler çoğaldı ama seninde fatih altaylı gibi sözünde durmayacağını tahmin ediyorum şimdiden prova yapabilirsin
  • AliAli6 sa önce
    Bu ülkede eşek olup anırmak isteyenler çoğaldı ama seninde fatih altaylı gibi sözünde durmayacağını tahmin ediyorum şimdiden prova yapabilirsin
  • Naci GüneyNaci Güney7 sa önce
    MHPYüzde ıo oy alsın Ben Eşek olur Anırırım.MHPninyüde 6 oyu var. Erdogan bunu biliyor.
  • ali akali ak7 sa önce
    SAADET VE İyi parti bu seçimde yukarı çıkarlar..bu anket mhp yi abartmış..49 olursa akp iktidardır..fakat parti yıpradı bu oy zor...
  • vatandasvatandas8 sa önce
    Reisim sizi seviyoruz canımız da oyumuz da size feda olsun. lakin mevcut burokrasi kraldan çok kralcı anlayışlar milletvekilleri ve belediyeler partiyi yıpratıyor maalesef. bir paye için şakşakçılık yapanlar ciddi zarar veriyor. bir vatandas olarak cumhur başkanı olarak oyum sizedir lakin milletvekiliği hususunda partiye değil kişilerin liyakatini dikkate alıyor olacağım.
  • ali koçali koç8 sa önce
    Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu sonuçlara güvenseydi, MHP ile ittifak yapmazdı. "%49 benim oyum, hata payı, diğer etkenler ve özellikle de zamanla kararsızların da desteğini alırım. Hiç olmadı 2.turda garanti seçilirim" diye düşünürdü.
  • yusuf toygunyusuf toygun9 sa önce
    ak partiye veriyordum, artık mhp ye vereceğim. meralin % 4 ten yukarısı tamamen balon. gazeteci, yorumcu ve televizyoncular kendi zekalarına ve öngörü kabiliyetlerine güvenmedikleri için sesi çoğunluğun düştüğü hatayı doğru zannedip % 8 lerden bahsediyorlar.
  • hasanhasan9 sa önce
    pek inandırıcı gelmedi İyi parti nerede? İşçi Partisi var Saadet yok..
  • NisaNisa9 sa önce
    Ha ha ha komik olman kuzen lerryyyah ah İyi parti ve Sadet partisi ne kadar da korkutmuş anketlermiş biz bilmiyoruz sanki gerçekleri:)
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