İşte Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği o ihtimal: 101. madde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti meclis grup toplantısında, “Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz” diyerek altını çizdiği senaryo Anayasa’nın 101’inci maddesinde gizli.

İKAME ADAY

16 Nisan’da halkoylamasıyla kabul edilen ve ilk seçimde yürürlüğe girecek Anayasa’nın 101. maddesinde bir düzenleme var ki işte ‘hayır cephesi’nde bütün hesaplar bunun üzerine yapılıyor. AK Parti’nin önemli isimleri de bu tuzağı gördüklerini söylüyor. Diyor ki bu madde: “İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.”

Yani seçimin birinci turunda son ikiye kalamayan ve ikinci turda yarışma hakkı elde edemeyen aday, muhalefetin ortak hamlesiyle en çok oyu alan ikinci adayın çekilmesiyle ikinci turda yarışabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte CHP’nin ya da İyi Parti’nin adayı ikinci tura kalsa bile, üzerinde uzlaşılan ismin önünü açmak için ikinci aday seçimden çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan’a karşı kazanmayı zorlayacak. Bu senaryo yabana atılmıyor.