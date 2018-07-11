İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

Başkan Erdoğan, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank için, "Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır, 'atom karınca' diyebilirsiniz" nitelendirmesi yaptı.

VARANK'IN İLK AÇIKLAMASI "YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR" OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirilen Varank, törenle görevi devraldı.

Varank, devir teslim töreninde, "Yapacak çok işimiz var, çok yoğun bir gündemimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunu hayata geçirmek için "Bismillah" diyerek hemen çalışmaya başlayacağız. Rabb'im inşallah milletimize karşı bizleri mahcup etmesin, bizlere hayırlı, faydalı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"VARANK'A ATOM KARINCA DİYEBİLİRSİNİZ"

Açıklamalarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığındaki yoğun çalışma temposunu bakanlığı döneminde de devam ettireceği mesajını veren Varank'tan, Başkan Erdoğan da övgüyle söz etti. Erdoğan, kabinede yer alan yeni isimlere ilişkin değerlendirmesi sorulduğunda, "Mustafa Varank'ı zaten tanıyorsunuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız. ODTÜ mezunu, Amerika'da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır, 'atom karınca' diyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'A EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ"

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.