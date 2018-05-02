Emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, önceki akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası seçim beyannamesinin ağırlık merkezini oluşturacağını tahmin edilen bir takım vaatlerde vaatleri ve müjdeleri açıkladı.

Paketin içinde Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ikramiye, Toplumda ’65 aylığı’ olarak bilinen yaşlı maaşlarına zam, Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere geri dönme hakkı verilmesi, Vatandaşın devlete olan vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, Tapusu olmayan yapılara yapı kayıt belgesinin verilmesi gibi 7’den 70’e herkesi bir şekilde bir çok müjde bulunuyor.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU KAYNAK NEREDEN?

90’lı yıllarda yapılan seçimler öncesi bol keseden vaatler ortaya atılınca, işin muhataplarına “kaynak nedir?” “Bu parayı nereden bulacaksınız” sorusu sorulurdu.

2002’den beri Ak Parti hükümetleri ‘seçim ekonomisi’ uygulamadıkları için bu sorunun cazibesi azaldı.

Başbakan Yıldırım’ın önceki gün açıkladığı paketin emekliye ikramiye kısmı takribi 24 milyar liralık bir kaynak gerektiriyor.

Bu durumda, “Ak Parti’de seçim ekonomisine mi dönüyor?” “Kaynak nereden?” sorusu akıllara geliyor.

Soruyu hükümette, ekonomi yönetiminde sandalye sahibi olan bir bakana sordum.

Şöyle bir yanıt aldım:

KAYNAK PAKETİN KENDİSİ



“Kaynak nereden sorusunun yanıtını paketin bütününe bakarak anlayabiliriz. Emeklilere biner lira bayram ikramiyesi demek bütçeden yıllık 24 milyar liranın çıkması anlamına geliyor. Ama paketin geri kalan kısmı ‘gelir getirici’ kalemlerden oluşuyor”

-Mesela?

-Mesela, imar barışı ile toplam 60/70 milyar liralık bir gelir bekleniyor. 36 aylık bir yapılandırma süreci içerisinde bu para bütçeye girecek. Paket ayrıca diğer konularda, vatandaşın devlete olan borçlarına kapsamlı bir yapılandırma imkanı sunduğu için elde edilecek gelirle bütçe disiplininin korunması hedefleniyor.

Bilgileri Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet köşesinden paylaştı.