İşte ehil, sahada oluş, deneyim, birikim ve liyakat

ALİ YİĞİT/MALATYA

Yerel seçimler yaklaşırken mevcut belediye başkanlarından performansı yüksek, çalışkan ve liyakatli saha elemanlarının raporları ve anketler birebir örtüştüğü taktirde mevcut belediye başkanları ile yola devam edileceği AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler tarafından söyleniyor.

Elbetteki sahada olan ve halkta karşılık bulan mevcut belediye başkanları ile yola devam edilmek hem oy oranını artırır hem de vatandaş memnuniyetini..

Yaşadığım Yeşilyurt İlçesinden örnek verecek olursam.. Mehmet ÇINAR’ın Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde sürekli sahada oluşu, sorunlara vakıf olması, İnşaat Yüksek Mühendisliğinde doktora yapması Yeşilyurt için bir kazanımdır demiştim.. Ne oluyoruz Malatya Büyük Yeşilyurt Belediyesi mi oluyoruz?

Hani kimi sorsam Büyükşehir’e geçti cevabı ile karşılaşıldı..

"Tecrübe ve deneyimi kendini gösterdi"

Deyim yerindeyse Yeşilyurt Belediyesi icra makamı neredeyse boşaldı. Bir anda icra makamının boşalmasıyla hizmetlerde duraksama, bocalama, işi yetiştirememe, işin neresinden başlamak gibi endişeler taşınır.. Ancak hiç de öyle olmadı.. Hacı Uğur Polat’ın Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle birlikte yerine gelen şimdiki mevcut Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet ÇINAR’ın önceden beri sahalarda oluşu, deneyimi, tecrübesi, birikimi kendini gösterdi..

Hani normalde bir kişinin belediye başkanlığına gelmesi sahayı, personeli tanıması ekibini kurması aylar sürer..

Oysa Mehmet ÇINAR’ın ekibini kurması bir haftayı geçmedi.. Belediye hizmetlerinin rutin bir şekilde devam etmesi, vatandaşın bu değişiklikten hiç etkilenmemesinin en büyük etkisi işte ehil, sahada oluş, kazanılan tecrübe, deneyim, birikim ve liyakat..