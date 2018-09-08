İşte İstanbul'da düşen helikopterin enkaz görüntüsü
Geçtiğimiz gün Bostancı sahilinde düşen helikopterin yeri tespit edilirken denizaltındaki enkaz görüntüsü ortaya çıktı.08 Eylül 2018 Cumartesi 08:55
Dün akşam saatlerinde Bostancı Sahili'nde denize düşen helikopterin enkaz arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlamıştı. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları neticesinde helikopterin enkazının bulunduğu yer tespit edildi. Enkazın helikopterden sorumlu Sancak Havacılık tarafından çıkarılacağı öğrenilirken, helikopter enkazının fotoğrafları ortaya çıktı.
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