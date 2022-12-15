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Aktüel

Dünyanın en küçüğü olacak! İşte dünyanın en kısa yaşayan erkeği...

Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın yaşayan en kısa erkeğini belirledi. 65 santimetre boyunda olan gencin ağır olduğu için akıllı telefon taşırken zorlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 17:30:00 - 2022-12-15 17:34:27
Dünyanın en küçüğü olacak! İşte dünyanın en kısa yaşayan erkeği...

Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın yaşayan en kısa erkeğini belirledi. 65 santimetre boyunda olan gencin ağır olduğu için akıllı telefon taşırken zorlandığı belirtildi.

İran'ın kuzeyinde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh isimli genç, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın yaşayan en kısa erkeği seçildi. Boyu 65.24 santimetre olan 20 yaşındaki adamın ağırlığı ise sadece 6.5 kilo.
Ağır olduğu için akıllı telefon taşırken zorlandığını ancak yine de durumu idare edebildiğini belirten Ghaderzadeh, yeni kazandığı şöhretin, oğullarının tedavi ve ilaç masraflarını karşılayan ailesine bakmasına yardımcı olacağını umuyor.

Daily Mail'deki habere göre okuma yazma bilmeyen ve ailesi olmadan köyüne tek başına gidemeyen Afshin, arkadaşının kendisine gönderdiği bir telefon aracılığıyla dış dünyayla bağlantı kurabildiğini ancak bunu kullanmakta zorlandığını söyledi.
Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, "Genel olarak telefonları uzun süre kullanmak ağır, ama yine de idare ediyorum" dedi. Afşin "Dünyada yaşayan en uzun adamın kim olduğunu biliyorum ama onun avuçlarının içine sığabilirim" diyor.
Adını yazmayı yeni öğrenen Ghaderzadeh, çocukken fiziksel olarak çok zayıf olduğu için okula gitmeyi bırakmak zorunda kalmış. Ghaderzadeh'in babası, "Tedavinin devam etmesi ve oğlumun fiziksel zayıflığı okumayı bırakmasının ana nedenleri, yoksa zihinsel bir sorunu yok" dedi. Afshin kendisine uygun kıyafet bulmakta zorlandığını söyledi. Sadece üç yaşındaki bir çocuğun giyebileceği kıyafetlere sığabiliyor.

Rekorun yeni sahibi olmak için Guinness yetkilileri ile Dubai'de buluşan Ghaderzadeh'in boyu, 24 saat içerisinde tam üç defa ölçüldü ve dünyanın yaşayan en kısa insanı olduğu teyit edildi. Bu rekorun bir önceki sahibi olan, dünyanın yürüyebilen en kısa insanı rekoru ile tanınan Edward Hernandez'in boyu 72 santimetre olarak ölçülmüştü. İranlı yeni rekortmen 36 yaşındaki rakibinden 7 santimetre daha kısa olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

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