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Şenol Güneş'i yaralayan şahıs yakalandı

Dün gece oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan şahıs gözaltına alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:49
Şenol Güneş'i yaralayan şahıs yakalandı

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:49
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü
  5. Şenol Güneş

YORUM YAZ

  • PolatPolat5 sa önce
    Gözaltına alınanlar aynı gün serbest kalır. Çünkü yaralama suçu tutuklama gerektirmiyor, ille de ölmesi gerek. Hatta katil kravat takarsa indirim üstüne indirim alıyor. Kanunlarımız işlemez hale getirildi. Adalet sistemi çöktü.
  • tuzcutuzcu5 sa önce
    Spor güvenliği de nerden çıktı...Asayiş yetmiyor mu? Arka kapıdan bırakmak için kuruldu ise vahim...Bıktırdı bu futbol artık...Sporla ne ilgisi bu işlerin....Futbol spor dallarından çıkarılsın...Böyle spor olmaz...Bunlara da spor severler demesin kimse....Bunlar futbol sever bile değil...Dümdüz bildiğin haydut bunlar...
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