Şenol Güneş'i yaralayan şahıs yakalandı
Dün gece oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan şahıs gözaltına alındı.20 Nisan 2018 Cuma 08:49
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.
Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.
YORUM YAZ