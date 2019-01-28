İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!

Duhok’taki TSK üs bölgesine yapılan “planlı ve organize” saldırının arkasından Yeni Nesil Hareketi Lideri Şahsuvar Abdulvahit çıktı. Provokasyon anında ve öncesinde kışkırtıcı yayınları ile dikkat çeken NRT uydu kanalının da sahibi olan Abdulvahit, PKK’nın uyuşturucu trafiğinde ve kara para aklamasında kilit öneme sahip isimlerden. Yeni Nesil Hareketi ise Kerkük ve Musul’da sergilenen bir çok tahrik girişiminin başrolünde yer alıyor.

Irak kuzeyindeki Duhok’ta Şiladize ilçesi Suri köyü yakınındaki TSK üs bölgesine yapılan “planlı ve organize” saldırının kimler tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Bu üssün hedef seçilmesi ve bu noktada gerçekleşecek provokasyon, Irak İstihbaratı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından biliniyordu.

Iraklı üst düzey bir yetkili, provokasyon hazırlıklarını KDP makamlarının izlediğini, saldırının KYB ve Irak içerisinde bazı kurumlar tarafından da desteklendiğini söyledi.

Saldırı tesadüf değil!

Irak’ta önemli kademelerde görev yapan üst düzey yetkili, Duhok’ta yaşanan tahrikin Suriye ve Irak’ta artan Türk etkisini kırma amaçlı planlandığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Afrin, Münbiç, Tel Rıfat, El Bab ve Resul Ayn bölgeleri ile birlikte Irak içerisinde özellikle Türk askeri üslerinin hedef alınması tesadüf değil. Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki varlığı tartışma konusu haline getirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda bölgeye son 2 aylık dilimde başta körfez ülkeleri ve Mısır’dan olmak üzere onlarca kritik ziyaret gerçekleşti.”

ABD destek veriyor

“Suriye’de PKK bölgelerini gezen tüm yabancı misyon şefleri, istihbarat sorumluları ve siyasi, askeri aktörler aynı zamanda Bağdat ve Irak’ın kuzeyini de ziyaret ediyorlar. Irak Meclisi’nde kuzey Irak’ta bulunan tüm farklı ülkelere ait askeri üslerin boşaltılması ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. ABD’yi kapsamayacak bu çalışmanın merkezinde Türkiye’nin hem Kandil yönüne yaptığı ilerleme hem de Sincar’a dönük yürüttüğü faaliyetlerin engellenmesi var. Bu konuda başta ABD olmak üzere bölge ülkeleri de hazırlanan tasarıya destek veriyor.”

Tahriklerin başrolü

PKK’nın Selahaddin, Duhok, Zaho, Süleymaniye, Sincar ve Erbil’de yürüttüğü tahrik amaçlı saldırılara en büyük destek, Yeni Nesil Hareketi Lideri Şahsuvar Abdulvahit tarafından veriliyor. Şahsuvar’ın en büyük yardımcısı ise halen Bağdat’ta milletvekili olarak görev yapan kız kardeşi Sirva Abdulvahit.

Duhok’ta sahnelenen provokasyon ve öncesinde kışkırtıcı yayınları ile dikkat çeken NRT uydu kanalının da sahibi olan Şahsuvar Abdulvahit’in başkanı olduğu Yeni Nesil Hareketi’nin Irak Milli Meclisi’nde 9 milletvekili bulunuyor. Erbil’de bulunan Bölgesel Kuzey Irak Meclisi’nde ise 4 milletvekili ile temsil edilen Yeni Nesil Hareketi, Kerkük ve Musul’da sergilenen bir çok tahrik girişiminin de başrolünde yer aldı

Paraları aklıyor

Kuzey Irak’ta inşaat, kimya, enerji ve ihracat gibi bir çok alanda yatırımları olan Şahsuvar Abdulvahit, PKK’nın uyuşturucu trafiği ve kara para aklamasında kilit öneme sahip isimler arasında yer alıyor. Halkı galeyana getirme amaçlı yapılan yayınlarda NRT televizyonu ile birlikte Kürdsat Tv isimli KYB’ye bağlı yayın organı da etkin faaliyet yürüttü.

Sivillerin üs bölgesine girmesi ve sonrasında uçakların havalanması sürecinde bazı yüzü maskeli kişiler kalabalığa ateş etti. NRT isimli terör destekçisi kanalda daha öncesinde belirlenen kişiler konuşturuldu. Provokatör yayınlara dikkat çeken kanal, aynı anda 7 muhabiriyse canlı yayın gerçekleştirildi. Onlarca ölü olduğu çok sayıda yaralının bulunduğunu yaptıkları yayınlarda söyleyerek halkı provoke etti. Bu arada NRT’nin Duhok ofisi kapatıldı. (Yeni Şafak)