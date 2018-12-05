İşte uzmanlara göre doları yükselmesine neden olan 3 etken!

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi TL'yi baskılamayı sürdürürken, beklentilerin üzerinde düşen enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) erken bir faiz indirimi yapabileceği endişesiyle yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışıyor. Dün akşam yüzde 3'in üzerinde artarak 5.4573 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL yeni güne 5.38 TL seviyesinden başladı. Dün benzer para birimlerinde yüzde 1'e yaklaşan değer kazançları gözlendi.

Mevduata vergi indirimi sona erdi

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'deki değer kaybında üç etken var. İlki petrol fiyatları... Petrol piyasasındaki arz fazlasına yönelik OPEC hamleleri izleniyor. İkinci etken ise TCMB'nin erken seçim öncesi olması gerekenden daha erken bir faiz indirimi yapabileceği endişesi" dedi ve ekledi: "Üçüncü etken ise TL mevduatlara üç aylığına sağlanan vergi indiriminin yarattığı cazibenin sona ermiş olması. Ancak ilk iki etken piyasadaki ana belirleyici."

Resmi Gazete'de 31 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede sıfıra indirilmişti. Aynı kararla döviz hesaplarından alınan stopaj bir yıldan kısa vadelerde yükseltilmişti. Uygulama üç ay süreyle geçerli oldu ve Aralık ayı başında sona erdi.

Enflasyon kasımda yüzde 1.44 düştü

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol

fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalırken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20.8 olan

YEP hedefine yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

OPEC yarın toplanıyor

Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından sert yükseldi. Yatırımcılar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yarın başlayacak toplantısını izleyecekler. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.

(Habertürk)