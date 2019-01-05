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İşte Diriliş Ertuğrul'un işkence sahnelerinin çekildiği mağara

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yer alan işkence sahnelerinin, Kocaeli'deki Ballıkayalar bölgesinde çekildiği ortaya çıktı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:10
İşte Diriliş Ertuğrul'un işkence sahnelerinin çekildiği mağara

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün bazı sahneleri, Kocaeli'de bulunan Ballıkayalar bölgesinde çekildi.

Dizide Artuk Bey karakterinin işkence gördüğü mağara olarak kullanılan Ballıkayalar'da, herhangi bbir oyuncu görüntü içinde yer almazken, Diriliş Ertuğrul ekibinin Kocaeli'ne gelip gelmediği bilinmiyor. 

İşte o mağara...

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:10
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Diriliş Ertuğrul son bölüm
  3. Diriliş Ertuğrul o mağarada çekildi
  4. Kocaeli
  5. Gebze
  6. Ballıkayalar
  7. Dizi çekimleri
  8. Diriliş Ertuğrul işkence sahneleri

YORUM YAZ

  • Ahmak husoAhmak huso54 dk önce
    Her bölümünde kimi baltayla kimi kılıçla kimi hançerle kelle alıyor.her nedense ertuğrul ve avanesi doğruların peşinde kelleleri gövdesinden ayırıp ilerlerken kefereler hiç kelle koparmadan öldürerek zehirleyerek hinlik yaparak savaşıyor. Tarih bumubirde klasik türk hatunu öyle bir tipmi kılıcı alan erkek haçce gibiyuvasında tavşan yumşaklığı meydanda atlamaya hazır kızan tosun gibi .birde osman cıktı neyse siz diziye revan olun.

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