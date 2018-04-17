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Kritik dönemlerin adamı: Devlet Bahçeli

MHP grup toplantısındaki konuşmasında erken seçim çağrısı yapan Devlet Bahçeli, 20 yılı aşan MHP liderliğinde önemli kararların arkasında yer aldı. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 seçimleri de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan referandum da Bahçeli'nin kritik hamleleri sonrasında gerçekleşti.

17 Nisan 2018 Salı 14:20
Kritik dönemlerin adamı: Devlet Bahçeli

MHP'nin kurucu lideri "Başbuğ" Alparslan Türkeş'in vefatının ardından 6 Temmuz 1997'deki kurultayda MHP genel başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli, 20 yılı aşan liderliğinde önemli kararlara damga vurdu.

1. 3 KASIM 2002 SEÇİMLERİ

Bahçeli, 1999'da MHP liderliğinde girdiği ilk genel seçimde DSP'nin ardından en çok oy alan ikinci parti olarak Meclis'e girmeyi başarmıştı. Bahçeli, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümete, Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi ile birlikte ortak olmuştu. 57. Hükümet, 28 Mayıs 1999'da göreve başlamasından 3 ay sonra 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen tarihimizin en acı depremlerinden birinin yaralarını sarmaya çalıştı. 19 Şubat 2001'deki "anayasa kitapçığının fırlatılması" sonrası başlayan kriz, hükümet ile ilgili tartışmaları büyüttü. Koalisyon ortağı Bahçeli, bu ortamda erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. 3 Kasım 2002'de yapılmasına karar verilen seçim ile Türkiye'nin AK Partili yılları da başladı.

2. 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ

Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerden tek başına iktidarı elde edebilecek oyu alan AK Parti, 7 Haziran 2015'teki seçimde bu orana ulaşamadı. Bahçeli, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamalarda hiçbir koalisyonun içinde yer almayacağı mesajını vererek yeni bir seçime işaret etti. Koalisyon görüşmelerinde de bir netice alınamayınca Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulan geçici hükümet ile 1 Kasım 2015'teki seçimlere gidildi.

3. 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede iktidara güçlü desteğini açıklayan Bahçeli, 11 Ekim 2016'daki grup konuşması ile de yönetim sistemi değişikliğinin fitilini ateşledi. Bahçeli, "Fiili duruma hukuki boyut kazandırmak gerek" diyerek başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Hazırlanan anayasa değişikliği teklifi ile adı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olan yönetim sistemi 16 Nisan 2017'deki referandum ile kabul edildi. AK Parti'nin tek başına Meclis'ten geçiremeyeceği anayasa değişikliği teklifine Meclis'te destek veren MHP, desteğini referandumda da sürdürdü ve sonuç 'Evet' lehine oldu.

4. CUMHUR İTTİFAKI

Bahçeli, AK Parti ile referandumdaki işbirliğini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürme kararı almıştı. 8 Ocak 2018'de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşan Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini, Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Yapılan yasal düzenlemenin ardından AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı" adıyla seçimlere birlikte girme kararını duyurdu.

5. 17 NİSAN 2018 ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

16 Nisan 2017 referandumunun yıldönümünden bir gün sonra Bahçeli, kritik bir çağrı daha yaptı. "Önümüzde 2 seçenek vardır. Ya normal tarih beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP, seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır" diyen Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını önerdi. Şimdi Bahçeli'nin yaptığı bu son çağrının karşılık bulup bulmayacağı merakla bekleniyor.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:20
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

YORUM YAZ

  • ahmet kemalahmet kemal2 sa önce
    bayram değilm seyran değil.. doları daha da yükseltmenin ne anlamı vardı.. birileri dolarını satıp borsaya girecek galiba..
  • bozkurtbozkurt3 sa önce
    Yaşlı kurt yine yaptın yapacağını bahçeli çizgide bekleyen oyun kurucudur siz onun demli çayına tesbihine bakarken o ufuk çizgisini süzer bahçeli amanos kurdudur nesli tükendi sanılsa da çekinmek saygı duymak elzemdir
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