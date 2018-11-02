İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler

Dev derbiye saatler kala her iki takımda son durum nasıl? Galatasaray son üç maçı istatisikleri... Galatasaray, 6 Ekim'de Antalya'ya deplasmana gitti. Antalya'dan 3 puan aldı. 19 Ekim'de Galatasaray, kendi sahasında Bursaspor ile karşılaştı, maç berabere bitti. 28 Ekim'de Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un sahasında oynadığı maçta, 2-0 yenildi.

Fenerbahçe son üç maçı istatistikleri... Fenerbahçe, 7 Ekim'de kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı; maç berabere bitti. 20 Ekim'de Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda oynadığı maç 0-0 sona erdi. 28 Ekim'de Fenerbahçe, kendi sahasında Ankaragücü'nü karşıladı, son maçta Fenerbahçe 1-3 yenildi.

Galatasaray 10 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 19 puan topladı. Averajla ligde 3'üncü sırada. Fenerbahçe 10 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 9 puan topladı. Ligde 15'inci sırada yer alıyor.

Maç saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 2 Kasım 2018 tarihinde saat 21:00'de başlıyor. GS-FB maçı, Bein Sport'ta canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Eren

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Benzia, Ayew, Frey

Galatasaray Fenerbahçe derbi istatistikleri

Galatasaray ile Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 122 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, Galatasaray' karşı galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 39 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154 gol, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Galatasaray'da son durum

Üst üste 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamayan Galatasaray’da sakatlıklar nedeniyle moraller bozuk. Akciğer problemi bulunan Nagatomo, ayak tarak kemiğinde kırık bulunan Emre Akbaba ve sarı kart cezalısı olan Mariano mücadelede yer almayacak. Serdar Aziz, Onyekuru, Eren Derdiyok, Fernando ve Feghouli’nin durumları ise maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe'de son durum

Ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle liderlik yarışından uzaklaşan Fenerbahçe son olarak kendi evinde Ankaragücü’ne yenilince teknik direktör Cocu ile yollar ayrılmıştı. Derbide takımı kimin yöneteceği merakla beklenirken Slimani’nin kırmızı kartı forvet hattını zayıflattı. Mehmet Ekici, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almazken kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Volkan Demirel ve Aatıf Chahechoue de mücadelede forma giyemeyecek. Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart gören Slimani da takımını Türk Telekom Stadyumu’ndaki derbide yalnız bırakacak.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok

Fenerbahçe ( Muhtemel) : Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Benzia, Ayew, Soldado