Darbeyi yöneten hainler için istenen ceza belli oldu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten sivil sanıklar için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Akıncı Üssü davasında sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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