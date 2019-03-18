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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Troya Müzesi

Çanakkale’da 5 bin yılık geçmişe sahip Troya Antik Kenti’ndeki kazılarda bulunan eserlerin sergilendiği müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile resmi olarak açıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:11
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Troya Müzesi

Çanakkale’da 5 bin yılık geçmişe sahip Troya Antik Kenti’ndeki kazılarda bulunan eserlerin sergilendiği müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile resmi olarak açıldı.


Yaklaşık 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı Troya Antik Kenti girişinde bulunuyor. Tarih kokan müzede Troya ve Troas Antik kentlerinden elde edilen taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları sergileniyor. Müzede ayrıca görsel grafik tasarımlarla birlikte diorama dokunmatik ekran, animasyonlarla sergi anlatımları da yapılıyor. Bilgi aktarımı konusunda oldukça donanımlı olan müzede rehbere ihtiyaç duyulmadan üç boyutlu animasyonlarla antik Troya dönemi misafirlere yaşatılıyor. Ayrıca müzede yine bilgiye dayalı animasyon oyunlar bulunuyor. En çok rağbet görenlerin arasında bulunan deniz ticaret oyununda gemi seçiliyor, sorulara doğru verilen cevaplarla gemi Ege’den Karadeniz’e yürütülüyor. Müze duvarlarında bulunan nişlerde Troya’nın farklı katmanları, mezar taşları, büyük boy heykeller, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılıyor. Müzenin giriş alanı olan Troas ve çevresini konu alan sirkülasyon bandında ise devam eden sergi katları öncesinde ziyaretçiye bir oryantasyon sağlamak amacıyla arkeoloji bilimi arkeolojik ve arkeometrik tarihleme yöntemleri, ‘neolitik, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı, höyük, restorasyon, konservasyon’ gibi terimler şemalar, çizimler, metinler ve interaktif yöntemlerle aktarılıyor. Müzenin en önemli bölümlerinden biri de hazine bölümü. Bu bölümde kazı çalışmaları sırasında elde edilen antik döneme ait altın alınlık, bileklik, kolye ve yüzükler sergileniyor.


Troya Müzesi’nin açılması, halen yurt dışındaki 7 müzede sergilenen hazinelerin ve eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için de büyük önem arzediyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:11
  1. sergi
  2. kültür
  3. fotoğraf

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