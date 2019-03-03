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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Yusufeli’ndeki denize nazır evler

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Yusufeli’ndeki denize nazır evler

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. büyük barajı olması planlanan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki çalışmalar devam ediyor.


Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla temeli atılan 275 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşılıyor. Çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. büyük barajı olacak barajda gövde beton dökümünde 70 metre yükseklik aşıldı. 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan baraj, ilçe merkezi ve 4 köyü ise sular altında bırakacak.


150 yıllık tarihinde bugüne kadar 6 defa yeri değiştirilen ve 7. defa taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinin Yansıtıcılar mevkiindeki yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmaları sürerken, bölgede bin 638 konut yapılması planlanıyor. Sahada kazı çalışmaları devam ederken, bir yandan da uygulama projeleri hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyon metreküp kazının yapıldığı çalışmanın fiziksel gerçekleşmesinin yüzde 15 seviyelerinde olduğu belirtildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Artvin’de yaptığı konuşmada, Yusufeli’nin bambaşka bir baraj olacağını belirterek, Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde denize nazır yalıların olacağını söylemişti. Çoruh Nehri’ni altın gerdanlıkla donattıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artvin dünyada marka oldu. Ülkemizin kendi alanında en yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajı’nı yapıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES’i yılda 1 milyar 888 milyon kw/saat enerji üretecek” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
  1. doğa

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