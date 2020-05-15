İşte CHP'nin yardım anlayışı! Bir koliyi 9 kişi teslim ettiler
CHP, vatandaşlara koli dağıttı. Bir koliyi 9 kişinin teslim etmesi ise tepkilere neden oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki CHP'liler, vatandaşlara koli dağıttı.
Yardım anlarının fotoğraflarını çekip sosyal medyada yayınlayan İlgezdi'ye tepki yağdı. Bir koliyi fotoğrafı çekenle beraber 9 kişinin teslim ettiği görülen fotoğraflar, sosyal medyada şov olarak değerlendirildi ve "İşte CHP'nin yardım anlayışı", "Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" şeklinde eleştiri yağmuruna tutuldu.