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İşte CHP'nin muhtemel adayı!

KRT'de Aslı Kurtuluş'a konuşan Eskişehirli gazeteci Deniz Çağlar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun, Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğunu söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 18:59
İşte CHP'nin muhtemel adayı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için iki ismin ön plana çıktığı öğrenildi. O isimler biri İlhan Kesici, diğeri ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

KRT'de Aslı Kurtuluş'a konuşan Büyükerşen'e yakın gazetecilerden Deniz Çağlar Fırat, 24 Haziran'daki erken seçim kararının açıklanmasının ardından Büyükerşen ile telefonda görüştüğünü ve Büyükerşen'in adaylığa hazır olduğu mesajını verdiğini aktardı.

Fırat ayrıca, Konya'daki belediye başkanları toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğunu, Büyükerşen'in de, "Bu bir görev mi" yanıtını verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun da bu soru karşılığında, "Evet" dediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:59
  1. Konya
  2. Eskişehir
  3. Deniz Çağlar Fırat
  4. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
  5. İlhan Kesici
  6. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı
  7. CHP lideri Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Ertug hanErtug han40 dk önce
    Sn Buyukersen de degerlidir ama sn ILHAN KESICI kesonlikle ipi gogusleyecek kisi olacaktir
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    TV de deniyor ya Eskişehir acaip şehir oldu diye.Tam ama tam masal.Chpli belediyeye kıyasla tabii iyi ama en basit bir Karadeniz yada Güneydoğu vilayetinin çeyreği bile değil.Gidip bakın görün.İzmir dede hep chp Çankaya Dada aynı ama kıyaslaninca komedi...
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