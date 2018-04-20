İşte CHP'nin muhtemel adayı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için iki ismin ön plana çıktığı öğrenildi. O isimler biri İlhan Kesici, diğeri ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

KRT'de Aslı Kurtuluş'a konuşan Büyükerşen'e yakın gazetecilerden Deniz Çağlar Fırat, 24 Haziran'daki erken seçim kararının açıklanmasının ardından Büyükerşen ile telefonda görüştüğünü ve Büyükerşen'in adaylığa hazır olduğu mesajını verdiğini aktardı.

Fırat ayrıca, Konya'daki belediye başkanları toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğunu, Büyükerşen'in de, "Bu bir görev mi" yanıtını verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun da bu soru karşılığında, "Evet" dediğini söyledi.

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