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CHP’de muhalifler 526 imzaya ulaştı

CHP’de olağanüstü kurultay için harekete geçen muhalifler önemli bir yol aldı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için 3 günde toplanan imza sayısının 526’ya ulaştığını söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:17
CHP’de muhalifler 526 imzaya ulaştı

Muharrem İnce'nin sağ kolu CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'lilerin sayısını açıkladı. Tüzün, kurultay için 3 günde toplanan imza sayısının 526’ya ulaştığını söyledi. Toplam delege sayısının 1245 olduğu CHP'de, 97 imzanın daha verilmesi durumunda olağanüstü kurultay toplanacak.

"HAFTA SONUNA KADAR…"

Yaşar Tüzün ve Gaye Usluer olağanüstü kurultay için dün itibariyle 521 imzanın toplandığını, bugün sabah da beş imzanın daha eklendiğini belirtti. Bu sabah Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman'ın da imza verdiğini belirttiler.

Yaşar Tüzün toplam delege sayısının, zamanla eksilenlerle birlikte 1245 delege olduğunu ifade etti. Bu durumda partiyi kurultaya götürmek için yarısının bir fazlası (623) delegenin imzası gerekiyor.

Tüzün "Hafta sonuna kadar yeteri kadar sayı toplanacaktır" dedi.

Tüzün, sözlerini "Yarın 17.30 itibariyle yeni bir açıklama yapacağız. Yeter sayıya yarın ulaşacağımızı düşünüyoruz" diyerek noktaladı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:17
  1. Hatay
  2. Bilecik
  3. muharrem ince
  4. CHP
  5. Yaşar Tüzün

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