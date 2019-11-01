İşte CHP’nin hizmet anlayışı! 2 saatlik israfın faturası 518 bin TL

AK Parti’nin İstanbul’daki kalıcı icraatlarına “israf” yaftası vuran ve tasarruf söylemleriyle İBB’yi ele geçiren CHP zihniyeti, kentte 3-5 saatlik eğlenceler için oluk oluk para harcıyor. Sultanahmet Meydanı’nda şühedanın kemiklerini sızlatan konser için İBB’nin CHP’li Başkanı İmamoğlu’nun 517.8 bin TL harcadığı belgelendi. Sözde tasarrufçu Ekrem’in konsere gömdüğü para ile bir İstanbullu 690 bin 424 tane Halk Ekmek, 345 bin 205 tane Hamidiye su satın alabiliyor. Konserde sadece Athena’ya harcanan para, İstanbul’da asgari ücretle çalışan işçinin 6 yıllık maaşına denk...

‘Caney caney’e yarım milyon!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde paranın eğlenceye aktığı dönem tüm hızıyla devam ediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ele geçirdiği İBB’nin 28 Ekim’de Sultanahmet’te düzenlediği “caney caney”li cumhuriyet konserinin dudak uçuklatan fatura bedeli ortaya çıktı. CHP’li İmamoğlu’nun birkaç saat süren konser için İBB kasasından 517 bin 818 TL harcadığı belgelendi.

Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin manevi atmosferini hançerleyen, şühedanın kemiklerini sızlatan çalgı-çengili konser için İBB’nin, Athena grubuna 150 bin TL para ödediği kaydedildi. İBB’nin Şevval Sam’ın konserine aktardığı kaynak tam 62 bin 500 TL. CHP’li İBB’nin Fatih Atakoğlu’na ödediği para 58 bin 308 TL, Yaylı Sazlar Orkestrası ve Magma Korosu’na 145 bin TL. Dansa para saçmayı da ihmal etmeyen CHP’li İmamoğlu’nun, İBB kasasından Tuğberk dansçılarına ödediği miktar 72 bin TL. CHP’nin seçim şarkılarını yapan Ali Altay’a İBB 30 bin TL ödedi.

İstanbullu’nun eğlenceye yatırılan emeği, ekmeği

CHP zihniyetince ele geçirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Athena, Şevval Sam, Fatih Atakoğlu, Yaylı Sazlar Orkestrası, Magma Korosu, Tuğberk dansçıları ve Ali Altay’a ödediği para, İstanbulluları ihya edecek düzeyde. Hesaplamalara göre, CHP’li İBB’nin 2-3 saatlik eğlence için 517.8 bin TL harcadığı konser parası ile bir İstanbullu vatandaş tam 690 bin 424 tane Halk Ekmek satın alabiliyor. İmamoğlu’nun yarım milyonluk konser parasıyla İstanbullular 345 bin 205 adet Hamidiye pet şişe su, 47 bin 73 adet Hamidiye damacana su, 175 bin 528 adet süt alabiliyor. İBB’nin 28 Ekim’deki konsere harcadığı 517 bin 818 TL, bir asgari ücretlinin 256 ay (21 yıl) çalışarak kazanacağı maaşa tekabül ediyor. İBB’nin yarım saatlik konser için Athena’ya kazandırdığı 150 bin TL’yi, İstanbul’da asgari ücretle geçimini sağlayan bir işçinin kazanabilmesi için 6 yıl aralıksız çalışması gerekiyor.

Sultanahmet ve cumhuriyet şehitlerinin ruhunu sızlattılar

28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin manevi atmosferini hançerleyen, Cumhuriyeti kuran şühedanın kemiklerini sızlatan çalgı-çengili konser tertipleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, vatandaşları el ele selamladı. İmamoğlu çifti, kulis ziyaretinde semirdiği sözde sanatçılarla görüştükten sonra sahne önüne geçerek konserleri izledi.