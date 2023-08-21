'İşte CHP’nin geleceği ve geçmişi adına gelen itirafı'

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Programda kendisine sorulan sorulara net cevaplar veren Özgür Özel, partideki durumu Sezen Aksu’nun “Masum değiliz hiçbirimiz” şarkısı ile özetlemek istediğini belirterek, “Kaybettik gereğini yapmak lazım. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez” diye bir açıklama yapmış. Hakikaten CHP’nin içinde bulunduğu durumu özetler cinsten bir haber olarak gazetelerde okudum. Böylesi bir kafayla bu memleketin başına geçmesini isteyen vatandaşlar şunu anlamalı, hâlâ bu kafayla bir arpa boyu yol ilerleme tercihinde bulunmayan bir zihniyetten, bu ülkeye bu millete ne fayda gelir ki? İstismarın kralını yapan bu zihniyet için gereken cevabın verilmesi lazımdır. Vatandaşın da bu istismarın arkasına sığınarak memleket için bir çivi bile çakmayan bu siyasi hareket için gereken cevabın seçimlerde verilerek en azından bir kırmızı kart gösterilmelidir...