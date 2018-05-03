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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Hikmet Genç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener olacağını açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 01:30
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç bugünkü köşe yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Hikmet Genç'e göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener olacak. Hikmet GençAbdüllatif Şener'i çıldırtıcı aday olarak ifade edilen isim olacağını yazdı.

ÇILDIRTICI ADAY: ABDÜLLATİF ŞENER

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç köşesinde şu ifadeleri kullandı; 'Hiç uzatmayalım, sizi de merakta bırakmayalım… Çıldırtıcı aday; Abdüllatif Şener… Tüm hazırlıklar tamam, yarın açıklayacaklar… Erdoğan hep der ya; “Nerdeen nereye…” Aynen öyle oldu. AK Parti’nin kurucularından eski AK Partili Şener, CHP’nin adayı... O kadar da kızıyorsunuz AK Parti’ye… Daha ne yapsınlar yahu?.. Siz beceremiyorsunuz, aday bulamıyorsunuz, AK Parti eskilerinden aday yapıyorsunuz kendinize. Hesapta ismi yıpranmasın diye son ana kadar adayı açıklamayacaklardı. O da martaval. Hülle ittifakı..vs, projesi çökünce gerek kalmadı. “Hazır yıpranmışı da var” deyip Şener’de karar kıldılar…'

3 İSİM KONUŞULUYORDU

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adının konuşulduğu kamuoyuna yansımıştı. CHP, adayını 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'da bulunan Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacakları bir toplantıda açıklayacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 01:30
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