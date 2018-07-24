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CHP'lilerin Enis Berberoğlu için eylem planı

Tutuklu CHP'li Enis Berberoğlu için eylem yapmaya hazırlanan ana muhalefet, 3 seçeneği tartışıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 11:03
CHP'lilerin Enis Berberoğlu için eylem planı

Mahkeme, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu karara itiraz ederek kurmaylarına yeni bir eylem için talimat verdi. Parti yönetimi, Adalet Yürüyüşü gibi şova dönüştürecekleri bir eylem hazırlığı içerisine girdi.

3 EYLEM SEÇENEĞİ

İlk bilgilere göre; masada 3 seçenek var: İmza kampanyası, oturma eylemi ve açlık grevi.

AÇLIK GREVİ YAPMAK YEMEDİ

İmza kampanyasının basit kalacağını düşünen partililer, açlık grevine de uzak durdu.

EN İDEALI OTURMA EYLEMİ

Seçenekler arasında en ideali olarak oturma eylemi görüldü.

Enis Berberoğlu tutuklanınca Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP'liler, kararın bu yönde alınması durumunda bu yılda oturma eylemi yapacak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:03
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. kemal kılıçdaroğlu
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