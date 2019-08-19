İşte CHP belediyeciliği algısı, anlayışı bu!..

Serdar Sav

Malumunuz İstanbul büyük bir badire atlattı. Ve maalesef ki, bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Fatih Eminönü’nde, Mahmutpaşa, Kapalıçarşı her yer felaketin eşiğindeyken İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bey ise, tatilde!.. Sizce böylesi bir tablo karşısında eleştirilen İmamoğlu ne dedi derseniz?!? Yine seçim sürecindeki meşhur algısını devam ettirdi.. Şu açıklamaya bakar mısınız? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlara “boş boş konuşuyorlar” diyerek hakaret etti.

İşte böylesi bir İBB başkanını İstanbul ne denli hakediyor. Bunu sizlerin takdirine bırakıyorum.. Siz AK Parti belediyesinin yaptığı tüm devasa yatırımlara gidip arkanıza da yandaş medyayı alıp gövde gösterisi yaparak, o yapılan eserlerin üstüne yatmaya kalkarsanız.. Kusura bakmayın haftalar öncesinden size meteoroloji tarafından bildirilen olaylarda neden kılınızı kıpırdatmayıp tatilinize ve de ikinci kez tatilinize çıkarsınız.. Bu nasıl bir belediyeciliktir!.

Eleştirildiğinizde de ahkam keserek vatandaşlara boş boş konuşmayın diyeceksiniz öylemi?

Vatandaşın canı yanmış, vatandaş mağdur, siz ise yatlarla tatilinize devam ediyorsunuz.. Malum zatın konserlerine çıkıp, size oy vermeyen insanların akıllarıyla, vicdanlarıyla dalga geçmeye devam ediyorsunuz!...

Yahu İstanbul’un kaybedecek bir dakikası yok diye feveran koparıp terinizi sildiğiniz, mazbatam da mazbatam, dediğiniz günleri ne çabuk unuttunuz da 50 günlük iş gününüzde bu nedir tatil sevdası ki!

İki defa yatlarla tatillere çıkıyorsunuz.. Hani hizmetler, hani vaad edilen yapılacaklar listesi!..

Nerede bunlar, bunları neden kimse sorgulamaz da iş işten geçtikten sonra kameraların önüne geçip ukalaca bir tavrı bu İstanbul halkı hak ediyor mu acaba?

Eyy İstanbul halkı, neye, niçin ve neden oy verdiğinizin işaretlerini yavaş yavaş görmeye başladınız.. İşte CHP belediyeciliği algısı, anlayışı ve hizmetkarlığı budur ve maalesef de bunları daha da çok göreceğimizden endişe duyuyorum!..