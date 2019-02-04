Eski HDP'li Celal Doğan DSP'den aday olacak Eski HDP'li Celal Doğan'ın, DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı kesinleşti.

DSP, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Celal Doğan'ı gösterdi. Doğan, "Kimseyle ittifak yapmıyoruz bu toplumsal bir talepti" diyen Doğan'ın bugün açıklama yapması bekleniyor.

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