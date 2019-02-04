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Eski HDP'li Celal Doğan DSP'den aday olacak

Eski HDP'li Celal Doğan'ın, DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı kesinleşti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:07
Eski HDP'li Celal Doğan DSP'den aday olacak

DSP, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Celal Doğan'ı gösterdi.

Doğan, "Kimseyle ittifak yapmıyoruz bu toplumsal bir talepti" diyen Doğan'ın bugün açıklama yapması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:07
  1. Gaziantep
  2. celal doğan
  3. DSP

YORUM YAZ

  • Şahin Özkan Şahin Özkan 34 dk önce
    Antep de sülaleden TÜRK Milliyetcisi ejder demir kazanmalıne HDP li cello ne fetocu fadime tek çare ejder
  • Fatih KARA Fatih KARA 36 dk önce
    G.Antep de ejder demir alır fetocu fadime gider bu celal pkk nin oyunu alir aslinda bak hdp akp ye calisiyor iste belge

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