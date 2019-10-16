YPG'nin hain planı ortaya çıktı! "Sivilleri katledip, Türk ordusu yaptı" diyecekler

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı bütün hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Resülayn kırsalında belirlenen hedeflere obüs atışları yapıldı. Başarıyla vurulan yerlerden dumanlar yükselirken Suriye Millî Ordusu askerleri (SMO) de karadan ilerleyerek bölgeyi kontrol altına alıyor. Birinci haftasına giren operasyonda 611 terörist etkisiz hâle getirilirken çok sayıda köy ve belde kurtarıldı.

Resülayn ve Tel Abyad’ın kontrol altına alındığı harekâtta, terör örgütü PKK/YPG-PYD’li teröristlerin sözde elebaşları bölgeden kaçabilmek için her yolu deniyor. Terör örgütünün bölgedeki sözde sorumluları, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karışarak bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Örgütün ayrıca bütün teröristlere yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bunun yanı sıra terör örgütü, hain planlarıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristler, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı hedefliyor.

İki askerimiz şehit düştü

Bu arada Menbiç bölgesinde devam eden operasyondan acı haber geldi. Teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ve Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28) şehit düştü. Sekiz askerimizin de yaralanmasına yol açan saldırının yapıldığı yer belirlenerek bombalandı. Hain saldırıya katılan en az 15 teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenildi. Acı haber, Kırıkkale doğumlu Üsteğmen Bozbıyık ile Adıyaman doğumlu Uzman Onbaşı Çelik’in ailelerine verildi.

Mühimmat ele geçirildi

Harekâtın beşinci gününde kurtarılan Tel Abyad ilçesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. SMO askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK’nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. Ele geçirilen mühimmatlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.

ABD Menbiç'ten çekildi, Rusya girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Menbiç’in tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Rus askeri polisinin Suriye’nin kuzeyinde hükûmet güçleri ile Türk ordusunun kesişim hattında devriye faaliyetleri yürüttüğünü açıklayan bakanlık, Rus ordusunun Menbiç’teki durum konusunda Türk ordusuyla işbirliği yaptığını da vurguladı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins da koalisyon güçlerinin Suriye’nin Menbiç şehrinden çekildiğini duyurdu. Sözcü Caggins “Koalisyon güçleri Suriye’nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Menbiç’ten çıktık” ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’ın, Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler ile önceki gün yaptığı görüşmenin ardından medyada “Rusya, Türkiye’nin Ayn el-Arap operasyonuna karşı çıkıyor” yönünde haberler yer aldı. Bu iddialar artınca Rusya Savunma Bakanlığı “Görüşmede Ayn el-Arap ele alınmadı” dedi.