0553 313 94 23

İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem İmamoğlu yalanları

CHP'li aday Ekrem İmamoğlu bir gelenek haline getirdiği yalanlarını ortak canlı yayında da sürdürdü. İmamoğlu'nun bu yalanları vatandaşların büyük tepkisini çekti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:49

Önceki gece yayınlanan ve Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programında kararsız seçmen üzerinde etkisi olacak birçok konu gündeme geldi. Çok sayıda TV'nin canlı yayınladığı programda Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği birçok konuda İmamoğlu ya susmayı ya da yalan söylemeyi tercih etti.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programı merak edilen ve üzerinde algı operasyonu yapılan birçok konunun net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. İşte Binali Yıldırım'ın çarpıcı değerlendirme ve cevaplar verdiği, fakat Ekrem İmamoğlu'nun cevap vermekten kaçındığı ya da konuyu değiştirdiği önemli anlar...

Oy sayımı yalanı

Yalanlarıyla ün salan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayında da yalanı elinden bırakmadı. CHP adayı İmamoğlu, 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada "Ben fark 29 bin demedim, 24 bin dedim" ifadelerini kullandı..

Valiye hakaret

Ordu valisine ettiği hakaret ve küfürler için İmamoğlu yayında ısrarla "İTLİK" değil "BASİTLEŞMİŞTİR" dediğini söylese de Yıldırım "Bunun tüm görüntüleri ortaya çıktı. En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile olayı doğruladı ve 'bu iş olmamıştır' dedi. Bunu sürdürmeye gerek yok. Bence sayın İmamoğlu özür dilese bu iş bu kadar gitmeyecekti. Aslında, 'İmamoğlu'nun Vali'den özür dilemesi gerekir' demiştim, şimdi başka bir şey diyorum, İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir" dedi.

Burs çıkmazı

Programda İstanbul'da öğrencilere burs vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım'dan gelen cevap sosyal medyada adeta çalkalandı. Yıldırım "Ben vaatlerimin arasına bursu yazamadım. Ben merak ediyorum. Sayın İmamoğlu gençlere burs vereceğini iddia ediyor. Nasıl verecek? Kendisi CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurarak belediyelerin burs vermesini engellediğini bilmiyor mu?" dedi

11 kreşi yapamayan 150 kreşi nasıl yapacak?

İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan İstanbul'un mahallelerine kreş yapma projesine ilişkin dün gece Binali Yıldırım'dan çarpıcı bir yorum geldi. Yıldırım "Sayın İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde adayken yaptığı vaatlere baktığımızda 11 kreş sözü verdiğini görüyoruz. Ancak yalnızda 1 kreş yapmış. 11 kreşi yapamayan İstanbul'un her mahallesine nasıl kreş yapacak?" sorusu da İmamoğlu'nun zorlandığı bir başka an dolu. İmamoğlu bu soruyu da "Bizi Beylikdüzü'nde bilen biliyor" kabilinden bir cevapla geçiştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:49
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Muhammed Mursi'nin vefatı
    3. Saadet Partisi liderinden Mursi..
    4. KKTC’de karne heyecanı
    5. Ergin Ataman parkeye çıktı, maç..
    6. "Bütün öğretmenlerimiz, toplu..
    7. ABD'de yabancı öğrencilerin..
    8. "İstanbul kararını Yıldırım'dan yana..
    9. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a..
    10. Muhammed Mursi’nin şehadetinde derin..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi"..
    12. Sındırgı’da dereler taştı, bodrum..
    13. Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed..
    14. İzmir’i dakikalar içerisinde sağanak..
    15. Muhammed Mursi vefat etti
    16. Muhammed Mursi'nin vefatı
    17. Muhammed Mursi'nin vefatı
    18. Muhammed Mursi'nin vefatı
    19. Muhammed Mursi'nin vefatı
    20. Trabzonspor’da Fıratcan Üzüm imzayı..
    21. İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem..
    22. Mursi'nin oğlundan ilk açıklama:..
    23. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    24. Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    26. Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de..
    27. Bakan Kurum Silivri’de vatandaşlar,..
    28. Bilecik'te dolu ve sağanak
    29. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi..
    30. CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!