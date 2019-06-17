İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem İmamoğlu yalanları

Önceki gece yayınlanan ve Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programında kararsız seçmen üzerinde etkisi olacak birçok konu gündeme geldi. Çok sayıda TV'nin canlı yayınladığı programda Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği birçok konuda İmamoğlu ya susmayı ya da yalan söylemeyi tercih etti.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programı merak edilen ve üzerinde algı operasyonu yapılan birçok konunun net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. İşte Binali Yıldırım'ın çarpıcı değerlendirme ve cevaplar verdiği, fakat Ekrem İmamoğlu'nun cevap vermekten kaçındığı ya da konuyu değiştirdiği önemli anlar...

Oy sayımı yalanı

Yalanlarıyla ün salan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayında da yalanı elinden bırakmadı. CHP adayı İmamoğlu, 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada "Ben fark 29 bin demedim, 24 bin dedim" ifadelerini kullandı..

Valiye hakaret

Ordu valisine ettiği hakaret ve küfürler için İmamoğlu yayında ısrarla "İTLİK" değil "BASİTLEŞMİŞTİR" dediğini söylese de Yıldırım "Bunun tüm görüntüleri ortaya çıktı. En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile olayı doğruladı ve 'bu iş olmamıştır' dedi. Bunu sürdürmeye gerek yok. Bence sayın İmamoğlu özür dilese bu iş bu kadar gitmeyecekti. Aslında, 'İmamoğlu'nun Vali'den özür dilemesi gerekir' demiştim, şimdi başka bir şey diyorum, İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir" dedi.

Burs çıkmazı

Programda İstanbul'da öğrencilere burs vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım'dan gelen cevap sosyal medyada adeta çalkalandı. Yıldırım "Ben vaatlerimin arasına bursu yazamadım. Ben merak ediyorum. Sayın İmamoğlu gençlere burs vereceğini iddia ediyor. Nasıl verecek? Kendisi CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurarak belediyelerin burs vermesini engellediğini bilmiyor mu?" dedi

11 kreşi yapamayan 150 kreşi nasıl yapacak?

İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan İstanbul'un mahallelerine kreş yapma projesine ilişkin dün gece Binali Yıldırım'dan çarpıcı bir yorum geldi. Yıldırım "Sayın İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde adayken yaptığı vaatlere baktığımızda 11 kreş sözü verdiğini görüyoruz. Ancak yalnızda 1 kreş yapmış. 11 kreşi yapamayan İstanbul'un her mahallesine nasıl kreş yapacak?" sorusu da İmamoğlu'nun zorlandığı bir başka an dolu. İmamoğlu bu soruyu da "Bizi Beylikdüzü'nde bilen biliyor" kabilinden bir cevapla geçiştirdi.