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İşte Can Gürzap'ın kazadan sonraki ilk fotoğrafı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet çarpması sonucu yaralanan Can Gürzap, yarın yoğun bakımdan çıkarılacak. Oyuncunun kazadan sonraki ilk fotoğrafı paylaşıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 13:55
İşte Can Gürzap'ın kazadan sonraki ilk fotoğrafı

Sapanca'da önceki gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın tedavisi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

BEYİN KANAMASI VAR

Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Beyninde, 'subdural hematom' (beyin kanaması) tespit edilen Gürzap'ın kanamasının ufak çapta olduğu belirtildi.

Can Gürzap'a iki gündür ilaç ve gözlem ağırlıklı tedavi uygulandığı öğrenildi. Beyin zarı ve beyin arasındaki kanamanın çok ufak çapta olduğu öğrenilen Gürzap'ın bilincinin açık olduğu, yoğun bakımda doktorlar ve ünite görevlileriyle sohbet ettiği belirtildi.

Can Gürzap'ın yarın yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarılacağı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:55
  1. Sakarya
  2. CAN Gürzap
  3. kaza

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