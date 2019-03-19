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Yeni Zelanda teröristinin Türkiye rotası ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı silahla tarayarak şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gittiği yerler ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 14:19
Yeni Zelanda teröristinin Türkiye rotası ortaya çıktı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 Müslümanı hunharca katleden hristiyan terörist Brenton Harrison Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gittiği yerler ortaya çıktı.

Tokat Kalesi'ne de gitmiş!

Terörist İzmir Selçuk'ta Efes ve Meryem Ana Evi'ne gitti. Çeşme Kalesi'ni inceledi. Kayıt sistemi ve kamerası olmayan pansiyonlarda kaldı. Teröristin ayrıca Kazıklı Voyvoda'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ne gittiği de tespit edildi. Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmet'in emri ile Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu biliniyor.

Terörist Brenton Tarrant Türkiye'de İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir'e gitti.

Kimlerle irtibatta olduğu araştırılıyor

İzmir'i ziyaret eden terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye seyahati boyunca kimlerle irtibatta olduğu araştırılıyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:19
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Ağrı
  4. Tokat
  5. İzmir
  6. Yeni Zelanda
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  8. Christchurch
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  11. saldırı

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