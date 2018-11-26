İşte bürokrasi! İşte kaynak israfı! İşte eski Türkiye'nin mirası! Devletin milyarlık tesisi böyle heba edildi

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında yer alan ve devlet tarafından yapılan muhteşem tesislerden biri olan Marmaris'teki tatil ve dinlenme tesislerinin içinde bulunduğu durum görenleri şaşkınlığa düşürüyor.

1982 yılında yapılan tesis, 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapanıncaya kadar üst düzey bürokratlar tarafından yaz aylarında tatil amaçlı kullanıldı. Tesis daha sonra İl Özel İdaresine devredildi. Muğla’nın büyükşehir olmasının ardından yasa gereği devir tasfiye ve paylaşım komisyonu tarafından Büyükşehir Belediyesine verilen tesis için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tahsis davası açtı. Tesisin amacına uygun kullanılmadığını iddia eden Orman ve Su İşleri Bakanlığına karşı Büyükşehir Belediyesi de işlemin iptali yönünde Muğla 2’nci İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkemenin Büyükşehir Belediyesini haklı bulması üzerine dosya Danıştay aşamasında bekliyor.

Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldi

30 bin metrekarelik alanda denize sıfır tesisin içinde daha önce restoran ve benzer bölümler yıkılırken, tesisin üst bölümündeki denize hakim tepedeki binalar ise uyuşturucu ve alkol bağımlılarının mekanı haline geldi. Binaların mutfak ve banyo bölümleri tamamen tahrip olurken, odalarda ızgaralar, alkol şişeleri, yataklar, koltuklar ve eski giysiler bulundu. Binaların iç ve dış duvarları da boya ile değişik mesajlar yazılmış durumda.

Üniversite talepte bulundu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30 bin metrekarelik alan için 7 Aralık 2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvurarak bu alana yapılacak merkez için devir talebinde bulundu. Üniversite bünyesinde Su Altı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması düşünülen Denizel Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi hizmet binası olarak tesisi kullanma talebinde bulunuldu.

Muğla’nın büyükşehir statüsüne geçmesi sonrası 1 Nisan 2014 tarihinde tesis devir tasfiye ve paylaşım komisyonu kararı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA bünyesine geçti. Tesiste yapılan inceleme sonrası tesis içinde bulunan bazı yapıların kıyı kenar çizgisi içinde kalması nedeniyle kaçak yapılar Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı.

2005 yılından bu yana davalık

2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması sonrası tesisin hangi kuruma devredileceği tartışmaları başladı. Yasa ile tesisin büyükşehir olan illerde büyükşehirlere, diğer illerde ise İl Özel İdare Müdürlüklerine devri söz konusu iken Milli Parklar Genel Müdürlüğü tesisin orman alanı içinde yer aldığı gerekçesi ile tesisin kendilerine tahsisi için yargıya başvurdu. Yargı süreci devam ederken, Muğla’nın büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Valilik bünyesinde kurulan Mal Paylaşım Komisyonu yasa gereği tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesine devretti. 2014 yılında Muğla Büyükşehir bünyesindeki Muğla El Sanatları Şirketine (MELSA) geçen 30 bin metrekarelik denize sıfır tesisin amacına uygun kullanılmadığını ileri süren Milli Parklar Genel Müdürlüğü, daha önce İl Özel İdare Müdürlüğüne açtığı tahsis davasının aynısını bu defa Muğla Büyükşehir Belediyesine açtı. Danıştaya tahsis davası için başvuran Milli Parklar, bu defa Muğla Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya kaldı. Dosyanın halen Danıştay’da olduğu öğrenildi.

1982’de yapılan tesis 14 yıldır kullanılmıyor

Marmaris İçmeler Mahallesi'ndeki tesis 1982 yılında Köy Hizmetleri Kampı, 80’li ve 90’lı yıllarda ise üst düzey bürokratlar tarafından yaz aylarında tatil amaçlı kullanıldı. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasının ardından İl Özel İdaresine geçti. Büyükşehir Yasası ile bu defa İl Özel İdaresi kapatılınca tesis yasa gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla El Sanatları şirketine devredildi. Tesis Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatıldığı 2005 yılından bu yana 14 yıldır hiç kullanılmadı.