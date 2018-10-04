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İşte Bosna’nın görkemli camileri

Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde kimi Osmanlı zamanında kimi ise daha yakın dönemde inşa edilmiş camiler, mütevazı mimarileri ve eşsiz güzellikleriyle kartpostal fotoğraflarını andırıyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:36

Klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan camilerin yanı sıra özellikle Bosna’daki savaşın ardından modern mimari ile yapılan camiler, yaz-kış ülkeyi ziyaret eden turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor. Başkent Saraybosna’da mimar Acem Ali tarafından 1500’lü yıllarda inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii, şehri ziyaret edenlerin en uğrak adreslerinden biri olarak ön plana çıkarken, adeta şehrin kalbi olan Başçarşı’nın da en önemli tarihi eseri konumunda bulunuyor.

“Şehrin tarihine zenginlik katıyor”

Saraybosna’nın ilk camisi olan Hünkar Camii ile Cumhurbaşkanlığı binasının yanı başında bulunan Ali Paşa Camii de şehirdeki önemli camiler arasında yer alırken, Vratnik ve Bistrik gibi en eski mahallelerdeki mütevazı camiler de şehrin tarihine zenginlik katıyor.

Kuşlat Camii Sırplar tarafından yakılmıştı

Saraybosna-Zvornik yolu üzerinde, yüksek bir tepenin üzerinde inşa edilmiş Kuşlat Camii de bulunduğu konum itibariyle ilgi çekiyor. Osmanlı askerleri tarafından Bosna’nın fethi sırasında inşa edilen cami, kartal yuvalarını andıran konumuyla görenleri hayrete düşürüyor.

Orman yolundan yürüyerek ulaşılabilen cami, Bosna’daki savaşta Sırplar tarafından yakılsa da 2013 yılında yenilenerek eski görkemine yeniden kavuştu.

Mostar’daki Karagöz Bey Camii, Travnik’teki Alaca Cami, Pocitelj’deki Şişman İbrahim Paşa Camii, Bihaç’taki Fethiye Camii, Foça’daki Alaca ve Hünkar camileri, Tuzla’daki Atik Behram Bey Camii gibi Osmanlı camilerinin yanı sıra özellikle savaş sonrasında modern mimariyle inşa edilmiş Saraybosna’daki Malezya, Ürdün, Kuveyt, Ciglane ve İstiklal camileri de İslam mimarisinin ülkedeki farklı örnekleri olarak ilgi görüyor.

5 minareli tek cami

Bosna Hersek’in Sırbistan sınırında bulunan Zvornik şehrindeki 5 minareli Kula Camii de farklı mimarisiyle ilgi çekiyor. Bosna’daki savaşın ardından Kula Grad köyü sakinlerinden Tucic ailesi tarafından yaptırılan cami, ülkedeki tek 5 minareli cami olmasıyla dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:36
  1. Klasik Osmanlı mimarisi
  2. Bosna
  3. Saraybosna
  4. Acem Ali
  5. Gazi Hüsrev Bey Camii
  6. Başçarşı
  7. Hünkar Camii
  8. Ali Paşa Camii
  9. Vratnik
  10. Bistrik
  11. Saraybosna-Zvornik
  12. Kuşlat Camii
  13. Karagöz Bey Camii
  14. Alaca Cami
  15. Şişman İbrahim Paşa Camii
  16. Fethiye Camii
  17. Alaca ve Hünkar camileri
  18. Atik Behram Bey Camii
  19. Osmanlı camileri
  20. İslam mimarisi

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