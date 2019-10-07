İşte 'Bodrum' Ekrem’in 100 günü! 'Kaybedecek bir saniyem bile yok' demişti...

yeniakit.com.tr özel

31 Mart Yerel Seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, görevindeki yüzüncü gününü tamamladı. Yenilenen seçimler öncesinde, kaybedecek bir saniyesinin bile olmadığını her fırsatta dile getiren İmamoğlu’nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yüz gün içerisinde yapılan çözümsüzlük şikâyetleri hayli yoğunlaştı. Toplu ulaşımın krize girdiği megakentte, geçtiğimiz 17 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi ile 24 Eylül’de meydana gelen depremin ardından İBB’nin yüz günde krizlere karşı nasıl dayanıksız hale getirildiği ortaya çıktı.

100 günlük karnesi zayıf

İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışacağını vadeden İmamoğlu’nun yüz günlük karnesi pek iç açıcı olmasa da, o bunu pek aldırmıyor. Zayıflarla dolu yüz günlük karnesiyle haylaz bir öğrencinin sevimliliğine bürünmeye çalışan sevgi pıtırcığı İmamoğlu’nun ihmal etmediği iki konudan biri gezmek olurken, diğeri de başarısızlıklarına kılıf bulmak oldu. İstanbullulara yüz gün günde yüzlerce kâbus yaşatan İmamoğlu, bütün şehir sel felaketiyle boğuşurken Bodrum koylarında tekne sefası sürüyordu.

Seçilir seçilmez Erdoğan’ı taklit ederek Eyüp Sultan’a koştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk işi Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine giderek dua etmek olan Ekrem İmamoğlu, dua ettiği ana ilişkin fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Bu davranışı, muhafazakâr seçmenin oyuyla başkanlığa seçildiği için dindar tabana şirin görünme çabası olarak yorumlandı.

Kemalistleri tatmin etmek için Anıtkabir’e koştu

Seküler Kemalistleri kızdırmaktan korkan İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretini daha fazla geciktirmeden 12 Temmuz’da Ankara’ya hareket etti.

Antrikot-musakka tertibiyle oyunculuğunu taçlandırdı

İBB Başkanlığına seçilir seçilmez belediye yemekhanesini ziyaret eden İmamoğlu, kameralar önünde yemekhane personeline öğle yemeğinde ne olduğunu sordu. Görevlinin kendisi için antrikot, personel için musakka hazırlandığı cevabını vermesiyle teatral yeteneğini taçlandıran İmamoğlu, önceden hazırlanan senaryoya uygun biçimde duruma tepki gösterdi.

Yenikapı’da araç tezgâhı

İBB’de makam saltanatı sürdüğünü iddia ederek Yenikapı’ya araçları çektireceğini vadeden İmamoğlu, evde bakım hizmeti veren araçlar ile birimlerin hizmete özel kullandıkları araçları alana çektirdi. Birkaç lüks aracın zor bulunduğu gösteri de İmamoğlu’nun elinde patladı.

Bodrum’a kaçıp Livaneli’yle ‘yiğidim aslanım’ çekti

Göreve gelir gelmez İstanbul’un sorunlarına odaklanacağını her fırsatta dile getiren İmamoğlu, başkan seçildikten sonra 22 Temmuz’da Bodrum’a tatile gitti. Bodrum’da şarkıcı Zülfü Livaneli’nin konserine katılan İmamoğlu, ünlü şarkıcının davetiyle sahneye çıktı.

Edirne’deki yağlı güreşlere heves etti

İmamoğlu, 658’inci Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılmak için Edirne’ye gitti. CHP İl Başkanlığı’na ziyarette bulunan İmamoğlu, "CHP’nin tüm üyelerinden bir isteğim var. Bu isteğimizi önemsemenizi istiyorum. Gerçekten tarihi bir sorumluluğumuz var." dedi.

Ordu’da bir ‘basitlik’ yaptı

Ordu Havalimanı’nda VİP salonuna alınmadığı için görevli polislere ve Ordu Valisi Seddar Yavuz’a tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, kameralara yansıyan görüntülerde,“Vali itlik yapmıştır” dediği duyulmasına rağmen, “Vali basitlik yapmıştır” ifadesini kullandığını öne sürdü.

Nevşehir’e gitti, Hacıbektaş için çalışacağını söyledi

İstanbul’da çözüm bekleyen onlarca sorunu bir tarafa bırakıp Nevşehir’e giden İmamoğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıokla birlikte ilçe için çalışacaklarını söyledi.

‘Tatil bana çok yakışıyor’ deyip kendinden geçti

İmamoğlu, seçimlerden sonra tatile gitmesiyle ilgili eleştiriler üzerine, "Millet eleştiriyor diye, ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime. Yılda, belli bir süre benim hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat 01.00'de eve bıraktı. Uyudum. Saat 06.00'da kalktım, işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok. Ama ben bir insanım ve bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki, takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor." dedi.

İkinci kez Bodrum’a kaçtı 'evladımı almaya gittim' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı gün tatilden döndüğü Bodrum’a tekrar gitti. Yapılan eleştirilere ise, "Evlatlarımdan birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Bu babalık vazifesi. Aile vazifesi gerekli ama en önemli şu anda İstanbul vazifesi" şeklinde cevap verdi.

Metrobüs sorusunu ‘Beklentiyi fazla abartmış’ diye cevapladı

İmamoğlu’nun, kendisi göreve geldikten sonra krize dönüşen metrobüs ulaşımıyla ilgili sorulan bir soruya ise adeta alay eder gibi cevap verdi. İmamoğlu, “Çok ilginç yorumlar duyuyorum, ‘Hani ulaşım sorununu çözecekti’ falan diye… Beklentiyi fazla abartmış ya da niyeti farklı olanlar var.” diye konuştu.

Eşi, Selahattin Demirtaş’ın eşiyle buluştu, 'gizli kadın ittifakı' dedi

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile bir mekânda buluştu. Buluşmaya ilişkin sorulan soruyu cevaplayan İmamoğlu, "Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benim de bilgim yok. İçinde ne var bilmiyorum. Sadece üç hanımefendinin yemek yiyip, sohbet edip, dertleşmesi var. Dediğim gibi bilmediğimiz bir kadın ittifakı varsa biz de oturup düşünelim, siz de bir düşünün." ifadelerini kullandı.