'İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz!..'

İnsanlar farklı fıtratlarda yaratılmışlardır. Her bir insan ayrı bir dünya, ayrı bir alemdir. Zevkleri, renkleri ayrı özellikler gösterir. Kimyadaki elementler ve metaller de buna benzer. Her bir elementin ve metalin ayrı bir dünyası, ayrı bir alemi, ayrı bir özelliği vardır. Bir kısmı iletken, bir kısmı yalıtkan, bir kısmı katı, bir kısmı da sıvıdır. Altın bunlar içinde iletkenliği en iyi olan değerli bir elementtir. Toplumlarda da bu özelliği taşıyan insanlar vardır. Mesela annelerimiz… Onlar altın kalpli ve iletkendirler. Siz evladı olarak onun karşısına geçip terli terli soğuk su içemezsiniz Hemen o altın kalbi devreye girer “oğlum hasta olursun” tembihini size iletir.

Aç bir aslan bulduğu eti yemeyip yavrusuna vermesi, korkak tavuk, yavrularını himaye için ite ve aslana saldırması hatta bazen kafasını ite kaptırması anne şefkatinin altın yansımasıdır. İstanbul’da Valide Sultan Camii vardır. Cephesinde “Cennet anaların ayakları altındadır” hadisi yazılır. O söz benim ciğerimi deler, gözlerim yaşarır. Ah! Anneciğim sağ olsan sana öf bile der miydim. Terli terli karşına geçip soğuk su içer miydim.

Aslında iyiliği tavsiye, kötülükten men etmeye çalışmak sadece annelerle sınırlı değil, bütün toplumun vazifesidir. “Dinde buna emr-i bil maruf nehy-i anil münker” denir. İyiliği tavsiye kötülüğü men etmek. Bu kural toplumda işlemediğinde o toplumun sonu maazallah Lut kavmine benzeyebilir. O kavimde binlerce insan gece teheccüd namazı kılacak kadar dindar oldukları halde her koyun kendi bacağından asılır anlayışıyla bu emri yerine getirmediklerinden helak olmuşlardır.

“İyiliği tavsiye, kötülükten men” kuralının en iyi tatbik edildiği dönem sahabe devridir. Onlar altın kalpleriyle Peygamberimizden (a.s) duyduklarını tâ asrımıza kadar iletmişler ve kıyamete kadar da ileteceklerdir. Onların Peygamberinin (a.s.m) kalbi altından da ötedir. Kaşıkçı elması desem o kalbin yanında kömür kalır. Yahudi alimi Abdullah Ben Selam (r.a.) O’nun nurlu yüzünü görünce “şu yüzde hile yok, şu simada yalan olamaz” demiş ve Müslüman olmuştur. Düşmana esir düşen sahabe idam edilmeden önce “Şimdi senin yerine Muhammed’in olmasını istemez miydin” sorusuna “Vallahi O’nun (a.s.m.) ayağına bir dikenin bile batmasına razı olmam” diye haykırmış. İdam sahnesini seyir için toplanan o bedbahtları hayrete düşürmüştür.

Bu peygamberimizin (a.s.m.) her yüz senede gönderilen naibleri vardır. Onlara müceddid denir. Asrın imamıdırlar. Her asır başında hadisçe geleceği müjdelenen dinin yüksek hizmetkârlarıdır. Onlar kendilerinden ve yeniden bir şey, bir hüküm getirmez, ancak tavr-ı esasiyi bozmadan ruh-u asliyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla zamanın anlayışına uygun yeni ikna usulleriyle vazifelerini eda ederler.

Kola içerken belki dikkatinizi çekmiştir. Kola kapağını açtığınızda kabarcık yaparak bir gaz çıkar. Biz o gaza kimyada karbondioksit deriz. Bu gaz normal şartlarda suda ve sıvıda erimez. Çok inat bir gazdır. Suda eritemezsiniz.

Onu kola sıvısı içinde eritmek için basınç ve baskı uygulamanız gerekir. Basıncı ve baskıyı yiyince ister istemez kendini kola sıvısı içine bırakıp erir. Bu durum kolanın zamanla kokuşmasını önlemek içindir. Onu içmek için kapağı açtığınızda o basınç gider. Karbondioksit gazı da hızla dışarı fırlar, gaz haline eski durumuna döner. Zorla olan güzellik kapağın açılıp, basıncın ve baskının kalkmasıyla sona erer.

Aynen öyle de Peygamberimiz (a.s.m), kocaya vermekten ar ettikleri için kızlarını diri diri toprağa gömen vahşi bir kavmi alıp, karıncaya bile ayak basamaz bir hale getirmiştir.

Tarih buna şahittir. Zorla, hileyle basınç ve baskı altında yapılan icraatlar süreklilik oluşturamaz.

Öyle olsaydı eğer Peygamberimizin (a.s.m.) ölmesiyle kavimler eski cahiliye adetlerine geri döneceklerdi.

100 sene geçmiş bu zamanın insanları bile O’nun sevgisiyle O’nu ziyaret için müftülüklerde sıra bekliyorlar. Bu ne sevgi ya Rabbi!.. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Lâyık et ya Rab!.. Lâyık et ya Rab!.. Amin.