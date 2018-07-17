İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular
Yaş ve ücreti belli olan bedelli askerliği bekleyen bir diğer kesim ise futbolcular...17 Temmuz 2018 Salı 17:57
Çıkacak kanunun ardından birçok futbolcu da bedelli askerlik yapmaya hak kazanacak.
İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular:
İsmail Köybaşı (28)
Alper Potuk (26)
Şener Özbayraklı (27)
Ozan Tufan (22)
Serdar Aziz (27)
Eray İşçan (26)
Ahmet Çalık (23)
Necip Uysal (26)
Caner Erkin (29)
Mustafa Pektemek (29)
Atınç Nukan (24)
Onur Kıvrak (29)
Uğur Demirok (29)
Mustafa Akbaş (27)
Okay Yokuşlu (23)
Mert Günok (28)
İrfan Can Kahveci (24)
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