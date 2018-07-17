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İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular

Yaş ve ücreti belli olan bedelli askerliği bekleyen bir diğer kesim ise futbolcular...

17 Temmuz 2018 Salı 17:57
İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:57
  1. bedelli askerlik
  2. bedelli askerlik bekleyen futbolcular

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