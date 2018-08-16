İşte Kurban Bayramı'nda açık olan müzeler

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında yer alan Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında açık. Müze, arife günü ile bayramın 2, 3 ve 4. günü ise 09.00-18.45 arasında gezilebilecek.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa edilen, yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun yönetim, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan, günümüzde ise müze olarak hizmet veren saray, geçen yıl 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Sarayın avlusunda yer alan ve VI. yüzyılda inşa edilen Aya İrini Anıt Müzesi de bayramın birinci günü 13.00-16.45, diğer günler 09.00-16.45 arasında görülebilecek.

FETHİN SEMBOLÜ AYASOFYA, İLK GÜN 13.00'TEN İTİBAREN AÇILACAK

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya Camii, bayramın ilk günü saat 13.00'ten itibaren açılacak. Bayramın 2, 3 ve 4. günü ise ziyaretçilerini bekleyecek.

Dünya mimarlık tarihinin bugüne kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında bulunan Ayasofya, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyasında önemli bir yer teşkil ediyor.

Aynı yere üç kez inşa edilen Ayasofya'nın günümüzdeki yapısı, 527-565 arasında İmparator Justinianos tarafından dönemin iki önemli mimarı Miletoslu İsidoros ile Trallesli (Aydın) Anthemios'a yaptırıldı. Yapıda kullanılan sütun ve mermerler, Aspendos, Efes, Baalbek, Tarsus gibi antik şehir kalıntılarından getirilirken, yapıda 40'ı alt galeride, 64'ü ise üst galeride olmak üzere toplam 104 sütun bulunuyor. Altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemelerin kullanıldığı mozaikler, mermer kaplı duvarların dışındaki tüm yüzeylerde yer alıyor. Yapıdaki bitkisel ve geometrik mozaikler 6. yüzyıla, tasvirli mozaikler ise ikonaklazma (Tasvir Kırıcılık Dönemi 730- 842) sonrasına ait.

Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Büyük Saray Mozaikleri Müzesi ise Sultanahmet Camisi Külliyesi'nde Arasta Pazarı içerisinde yer alıyor. Ortalama 5 milimetre ebatlarında, kireç taşı, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan mozaikler hem sanatsal hem de tasvirli sahnelerin zenginliği açısından dikkati çekiyor. Müzede, mermer parçaları arasına yerleştirilen "opus vermikülatun" tarzındaki tasvirlerin yanı sıra fondaki beyaz mermer kısımlarda "balık pulu" tekniği yer alıyor. 450-550 tarihleri arasında yapıldığı düşünülen müze, bayramın ilk günü saat 13.00'ten itibaren görülebilecek.

DOLMABAHÇE SARAYI BAYRAMIN İLK GÜNÜ KAPALI

Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılarak, 1856'da kullanıma açılan Dolmabahçe Sarayı, bayramın ilk günü kapalı olacak. Müze diğer günler 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Hizmete açıldığı yıldan, halifeliğin kaldırıldığı 1924'e kadar aralıklarla 6 padişahı ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi'yi ağırlayan saray, 1927-1938 yılları arasında Mustafa Kemal tarafından kullanıldı. Mustafa Kemal, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda öldü.

ARKEOLOJİ MÜZELERİ ARİFE GÜNÜ KAPALI

Paleolitik, neolitik, kalkolitik, erken, orta ve geç bronz dönemi, Helen, Roma ve Bizans dönemine ait nadide eserleri barındıran İstanbul Arkeoloji Müzeleri, arife günü kapalı. Bayramın ilk günü 13.00'te açılacak müze, diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

SÜLEYMANİYE CAMİİ KÜLLİYESİ İLK GÜN 13.00’TEN SONRA AÇIK

Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından biri olan Süleymaniye Camii Külliyesi içinde yer alan İmaret binasında faaliyet gösteren Türk ve İslam Eserleri Müzesi, bayramın ilk günü saat 13.00'ten itibaren ziyarete açılacak. Müze diğer günlerde 09.00-19.00 arasında görülebilecek. Türk ve İslam sanatı eserlerini, topluca kapsayan ilk Türk, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde açılan son müze olan "Evkaf-ı İslamiye/İslam Vakıfları Müzesi" 1914'te ziyarete açıldı.

İstanbul İslam ve Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-18.00 saatleri arasında açık. Müze, arife günü ile bayramın 2,3 ve 4. günü ise 09.00-18.00 arasında gezilebilecek. Gülhane Parkı içerisinde sarayın sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan müze, İslam bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanarak 2008'de ziyarete açıldı.

Mozaik ve fresko süsleme tekniklerinin eşsiz örneklerinin yer aldığı Kariye Müzesi, bayramın ilk günü 13.00'te açılacak. Müze, arife günü ile bayramın diğer günlerinde ise 09.00-19.00 saatlerinde sanatseverleri ağırlayacak.

YEREBATAN SARNICI VE MİNİATÜRK MÜZELERİ DE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi, bayramda ziyarete açık olacak. Yerebatan Sarnıcı, bayramın birinci günü 13.00-18.30 saatlerinde, diğer günler ise 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.

PANORAMA 1453 HER GÜN AÇIK

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde "tam panoramik" özelliği taşıyan tek müze olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 boyutlu panoramik görüntüsü ve ses efektleriyle gerçekçi bir etki uyandırarak, İstanbul'un fethini yansıtıyor. Müzenin alt katındaki panoramik kısım, kapalı bir mekan olmasına rağmen ziyaretçilere adeta açık bir alana çıkıldığı duygusu yaşatıyor. Panorama 1453 Tarih Müzesi, bayramın birinci günü 13.00-18.00 saatlerinde, diğer günler 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Türkiye ve dünyadan seçilmiş 134 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergilendiği Miniatürk, bayram boyunca 09.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Türkiye'nin geçmişten bugüne uzanan kültür ve medeniyet birikimini yansıtan mimari eserlerini, sergilenen maketlerle bir araya getiren Miniatürk, toplam 60 bin metrekare alanda hizmet veriyor. "Büyük Ülkenin Küçük Modeli" Miniatürk'te, restoran, kafeterya, alışveriş merkezi, açık hava gösteri alanı ile çocuk oyun parkı da yer alıyor.

İmparator II. Theodosius tarafından Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edilen Şerefiye Sarnıcı, bayramın birinci günü 13.00-19.00, diğer günler ise 10.00- 19.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak. Etkileyici bir güzellik sunan sarnıç, sudan çatıya doğru 32 mermer sütunla yükseliyor.

Topkapı Kültür Parkı'nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi, bayramın birinci günü kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Cumhuriyetleri'ne tahsis ettiği mahalle, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü 09.00-17.00 saatlerinde açık olacak.