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İşte batının medeniyeti! Göçmenler için tellerle çevrili kafesler hazırladılar

Avrupa ülkesi Belçika, ülkelerine göçmen gelecek korkusuyla etrafı tellerle çevrili, hapishaneyi andıran bir alan hazırladı. İnsanlık dışı bu yeni alan, ülkeye elen göçmenlerin hepsi bir arada toplanmsı için kullanılacak.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:42
İşte batının medeniyeti! Göçmenler için tellerle çevrili kafesler hazırladılar

Aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyeleri İçişleri Bakanı Jan Jambon ile Mültecive Göç Bakanı Theo Francken, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin bazı adımları içeren paket açıkladı.

Bu çerçevede, ülkedeki tüm düzensiz göçmenlerin halihazırda Steenokkerzeel'de bulunan göçmen merkezinde toplanacağı bildirildi.

NİHAİ AMAÇ HEPSİNİ BURADA TOPLAMAK

Jambon, ilk etapta polis operasyonları kapsamında ele geçirilen düzensiz göçmenlerin merkeze aktarılacağını, nihai hedefin ise ülkedeki tüm düzensiz göçmenleri bu merkezde toplamak olduğunu ifade etti.

Yeni önlemler kapsamında, polis operasyonları ve göçmen merkezi sayılarının artırılması, düzensiz göçmenlerin geçiş yaptığı limanlarda güvenliğin güçlendirilmesi ve İngiliz güvenlik güçleriyle iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:42
  1. Belçika
  2. Batı
  3. Avrupa ülkesi
  4. Göçmenler için kafes hazırladılar
  5. insanlık dışı uygulama
  6. işte batının medeniyeti
  7. skandal karar

YORUM YAZ

  • Faruk HarmanFaruk Harman28 dk önce
    çok doğru bir karar ve uygulama, toplama ve işkence kampı değil ki, destekliyorum bizim ülkemizde de bunu yapmak lazım yoksa devletimize milletimize faydasından çok zararı dokunuyor bu mültecilerin. kendi ülkesine faydası olmayan insanın başkasına mı faydası olacak...
  • ahmetahmet43 dk önce
    doğru bir karar neden bozuluyorsunuz.... kendi ülkesine faydası olmayan insanın başkasınamı faydası olacak.....
  • Faruk HarmanFaruk Harman55 dk önce
    eleştirile bir haber olmuş ama lütfen elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim bence asgari insani yaşam standartlarını sağladıktan sonra gayet mantıklı, bizim ülkemizde de benzer tampon uygulamalar yapılmalı artık...
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