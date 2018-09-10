İşte batının medeniyeti! Göçmenler için tellerle çevrili kafesler hazırladılar
Avrupa ülkesi Belçika, ülkelerine göçmen gelecek korkusuyla etrafı tellerle çevrili, hapishaneyi andıran bir alan hazırladı. İnsanlık dışı bu yeni alan, ülkeye elen göçmenlerin hepsi bir arada toplanmsı için kullanılacak.10 Eylül 2018 Pazartesi 15:42
Aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyeleri İçişleri Bakanı Jan Jambon ile Mültecive Göç Bakanı Theo Francken, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin bazı adımları içeren paket açıkladı.
Bu çerçevede, ülkedeki tüm düzensiz göçmenlerin halihazırda Steenokkerzeel'de bulunan göçmen merkezinde toplanacağı bildirildi.
NİHAİ AMAÇ HEPSİNİ BURADA TOPLAMAK
Jambon, ilk etapta polis operasyonları kapsamında ele geçirilen düzensiz göçmenlerin merkeze aktarılacağını, nihai hedefin ise ülkedeki tüm düzensiz göçmenleri bu merkezde toplamak olduğunu ifade etti.
Yeni önlemler kapsamında, polis operasyonları ve göçmen merkezi sayılarının artırılması, düzensiz göçmenlerin geçiş yaptığı limanlarda güvenliğin güçlendirilmesi ve İngiliz güvenlik güçleriyle iş birliğinin artırılması öngörülüyor.
YORUM YAZ