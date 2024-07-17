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Arsa Arazi İşte başvuru yöntemi! Yatırımlık arsalar satışa çıkıyor
Arsa Arazi

İşte başvuru yöntemi! Yatırımlık arsalar satışa çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-17 11:08:49 - 2024-07-17 11:08:49
İşte başvuru yöntemi! Yatırımlık arsalar satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Van'da 210 muhtelif arsayı, yatırım yapmak ve evini yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Van'da merkezi konumda olan 210 arsa; yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajının sağlandığı proje, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak müzayedelere çevrimiçi katılım da sağlanabilecek. Gevaş, İpekyolu, Tuşba’da satışa çıkan yerlerin tapulu yatırım gücü yüksek ve talep gören yerler olduğu belirtilirken 210 muhtelif arsa için başvuruların başladığı ifade edildi.

Çevrimiçi katılım sağlanabilecek

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24) numaralı TL hesabına teminatı ödemeleri gerekiyor.

Açık arttırmanın 25 Temmuz 2024 Perşembe saat 10.30'da; T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya-Ankara ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Ardıç Kültür Merkezi Tuşba-Van'da yapılacağını ifade eden yetkililer, artırmaya internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebileceğini belirtti. Ayrıca ilgili kişilerin ayrıntılı bilgilere www.emlakmuzayede.com.tr ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabileceği aktarıldı.

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