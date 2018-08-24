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Yerel seçim için mesai başladı! İşte Başkan Erdoğan’ın aday kriterleri

AK Parti'de 2019 senesinde yapılması planlanan yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını belirlerken, kabinede olduğu gibi farklı isimlere yer vereceği belirtiliyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:44
Yerel seçim için mesai başladı! İşte Başkan Erdoğan’ın aday kriterleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki değişime önceden başlamıştı. Metal yorgunu bazı belediye başkanları ile yollar seçimler beklenmeden ayrılmıştı.

REKORA İMZA ATMIŞTI

Kongrede AK Parti'nin vitrinini yenileyen Erdoğan, belediyelere yönelik ikinci hamleyi mahalli idareler seçimlerinde yapacak. 2014 seçimlerinde AK Parti Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini, 32 ilin belediye başkanlığını toplamda ise 800 belediye başkanlığını kazanarak bir rekora imza atmıştı.

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK İSİMLER

Erdoğan, bu yerel seçimlerde hedefi daha da büyüterek 30 büyükşehir belediyesinin kazanılması talimatı verdi. Bunun için titiz bir aday belirleme süreci işleyecek. Başkan Erdoğan'ın yeni sisteme göre oluşturduğu kabinesine benzer bir yapılanma belediye başkan adaylarına yansıyacak. Belediye başkan adayları gerek vizyonları, gerekse projeleri ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak isimlerden oluşacak.

Adayların AK Parti'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek. Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler olacak. Aday belirlenecek ildeki sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek onların görüşü de alınacak.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. aday
  5. Yerel seçimler

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