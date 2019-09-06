Babacan’ın kadrosunda yer alan 3 eski bürokrat kimler?

Sezai Erhan yeniakit Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ne yapacaksan burada yap" çağrısına karşın, AK Parti’den istifa eden Ali Babacan ve çoğu geçmişte AK Parti içinde önemli görevler almış isimlerden oluşan ekibinin, yeni parti kurma girişimleri eski partileri AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle izleniyor.

TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir de var

Babacan’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Babacan’ın ekibinde eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş ve eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir’in de yer aldığı, partinin kadro çalışmasını ise eski Başbakan yardımcısı Beşir Atalay’ın yürüttüğü belirtildi.