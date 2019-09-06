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Babacan’ın kadrosunda yer alan 3 eski bürokrat kimler?

AK Parti’den ayrıldıktan sonra yeni parti kuruluşu için çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın partisinde 3 eski bürokratın yer aldığı iddia edildi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:24
Babacan’ın kadrosunda yer alan 3 eski bürokrat kimler?

 Sezai Erhan  yeniakit  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ne yapacaksan burada yap" çağrısına karşın, AK Parti’den istifa eden Ali Babacan ve çoğu geçmişte AK Parti içinde önemli görevler almış isimlerden oluşan ekibinin, yeni parti kurma girişimleri eski partileri AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle izleniyor.

TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir de var

Babacan’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Babacan’ın ekibinde eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş ve eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir’in de yer aldığı, partinin kadro çalışmasını ise eski Başbakan yardımcısı Beşir Atalay’ın yürüttüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:24
  1. Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı
  2. Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir
  4. Beşir Atalay
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Ali Babacan
  7. yeni parti
  8. babacanın ekibi

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