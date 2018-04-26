Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte Avrupa'nın borç batağında olan ülkesi

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) raporuna göre; Avrupa Birliği’nin (AB) en çok borcu olan ülkesi Yunanistan olurken en az borca sahip ülkesi ise Estonya oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:19
İşte Avrupa'nın borç batağında olan ülkesi

Eurostat, AB üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6’sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre Yunanistan’ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

 EN AZ BORÇLU AB ÜLKESİ ESTONYA

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9’una tekabül eden Estonya oldu.

Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016’ya göre %83.3’den 81.6’ya gerilediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:19
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 24 Haziran sonrası kamuda devrim!
    3. Servis midibüsü devrildi: 25 yaralı
    4. Erdoğan uyardı: Tutup da bana..
    5. M. Kemal'in emri 3 ili birbirine düşürdü
    6. "Antarktika'ya bilim üssü kuruyoruz"
    7. İşte Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği..
    8. TFF'nin kararına Volkan Demirel'den..
    9. İşte Avrupa'nın borç batağında olan..
    10. Türkiye'de seçimlere 11 parti girecek!..
    11. Ve Erdoğan başlıyor! 24 saat aralıksız..
    12. Evden kaçan 2 yaşındaki çocuğu..
    13. AB'den "Türkiye'ye yardım etmeliyiz"..
    14. CHP dört parçaya bölündü
    15. CHP: Gül, bizim değil Saadet'in adayı..
    16. Eski Galatasaraylı oyuncuya Fenerbahçe..
    17. Real Madrid fırtınası Münih'te etkili..
    18. İYİ Parti'den "FETÖ'cü değiliz"..
    19. Mehmetçik YPG'yi vurdu! Mühimmat..
    20. Akın Atalay'a hem hapis hem tahliye!
    Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...
    Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    İlk istifa! AK Parti İl Başkanı istifa etti
    İlk istifa! AK Parti İl Başkanı istifa etti
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...