İsveç 'medeniliğinde' ırkçılık: Hamile kadına şiddetle müdahale ettiler

yeniakit.com.tr İsveç’in başkenti Stockholm’de İsveç polisi tarafından hamile bir kadına yapılan şiddetli müdahale, dünyada bir kısım sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Hadise, ülkede yükselen utanç verici ırkçı anlayışın son bir misali olarak yorumlandı.

Hamile kadını banka yapıştırdılar

Bileti olmadığı gerekçesiyle metrodan zorla siyahi hamile bir kadını indiren İsveç polisi, kadının çığlıkları, bazı vatandaşın tepkisi, çocuk ağlamalarına aldırış etmeden ters kelepçe takabilmek için kadını banka yapıştırdı.

İsveç yetkilileri yapılan müdahaleyi bileti olmamasıyla izah etmekten maada, memurlar kendisine ceza yazıp treni terk etmesini istediklerinde de kadının öfkelendiğini açıkladılar.

Kimliği sadece Jeanine ismiyle açıklanan videodaki hamile kadın, kasılmalar hissettiğinden hastane yolunda olduğunu ve memurlar sordukları sırada metro kartını bulamadığını söyledi. Nihayetinde bulup memurlara gösterdiğinde ise memurlar çoktan cezayı vermişti.

The New York Times’a konuşan Jeanine ayrıca “Cezayı aldım ve yere attım. Kartı kaybettiğim için kendime kızmıştım” sözlerini kullandı.

“Beyaz olmayan İsveçlilere şiddetli muamelenin çok delili var”

İsveç’teki birçok kimse için video, ülkedeki azınlıklara yapılan kötü muamelenin bir temsili mahiyetini taşıyor.

Jeanine New York Times’a, aslen kendisinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden olduğunu söyleyip ifadelerine şunları da ekledi: “Beyaz bir kadının böyle bir şey yaşayacağını düşünmüyorum. Bir hayvanmışım gibi muamele edildim.”

İsveç sivil hakları savunucularına göre de göçmen karşıtı hissiyat son yıllarda artış gösterdi.

İnsan Hakları Müdafiileri Baş Hukuki Müşaviri John Stauffer New York Times’a, “İnsanların günlük olarak ve metroda bulunmak, iş ve okul yolunda olmak, kamu alanlarında gezinmek gibi her günkü durumlarda etiketlenmek tecrübesi yaşadıklarını görebiliyoruz” açıklaması yaptı.

BBC’ye konuşan Men For Gender Equality (Cinsiyet Eşitliği Namına Erkekler) başkanı Alan Ali ise şunları söyledi: “İş renkli insanlara, yani beyaz olmayan İsveçlilere geldiğinde, bazen tamamıyla da gereksiz olarak güvenlik güçlerinin şiddet kullandıklarının birçok delili bulunduğunu gördük.”

Birçok cep telefonunun kayıt yaptığı belirtilen hadiseye karşı oluşan tepkiler üzerine, olaya karışan iki polis görevinden askıya alındı.