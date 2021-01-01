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Korona Virüs İşte aşılamaların ardından yüzlerin güleceği tarih
Korona Virüs

İşte aşılamaların ardından yüzlerin güleceği tarih

Uzmanlar, koronavirüs aşılamalarının ardından mart sonunda rahatlama bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 09:03:00 -
İşte aşılamaların ardından yüzlerin güleceği tarih

Sinovac aşılarının Türkiye’ye girmesinin ardından yaygın kullanıma geçmek için adımlar atılırken, aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar da sürüyor. Aşıların varsayılan 6 aylık koruyuculuğunun 12 aya çıkabileceği üzerinde duruluyor.

Türkiye’nin yaptığı ara değerlendirmelerde, aşı vurulan gönüllülerde antikor oluştuğu gözlenmişti. Uzmanlar, aşılanan 3 kişinin hastalığa yakalanmasına rağmen çok hafif atlatmasını, aşının %100 koruyucu olmasa da, koronayı hafif geçirmeye yardımcı olacağını gösterdiğini belirtiyor.

Mart sonunda rahatlama bekleniyor

Aşı, virüsü bloke edecek antikorlar üretirken, hastalığın ağır seyretmesini de önlüyor. Böylece can kaybı ile birlikte sağlık sistemi üzerindeki yükü de azaltıyor. Altta yatan hastalıkları bulunduğu ve ilaç kullandıkları için faz denemelerine katılamayan 65 yaş üstü, herhangi bir risk görülmediği için yaygın aşılamada, üstelik ilk sırada yer alacak. Ancak bu grubun antikor düzeylerinin daha az olabileceği öngörülüyor. Aşıyla mart sonundan itibaren rahatlama bekleniyor.

Aşı yeterli değil

Aşı, hastalığın sınırlandırılması ve pandeminin kırılmasında en etkili silah; ancak bu, tek başına yeterli değil. Uzmanlara göre, "aşı, tedbirlere tam uyum ve kamusal denetlemeler", yeni yılın son aylarında salgının sonunu dahi getirebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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