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Ankara, Jeffrey'e ne mesajlar verdi?

Rusya'nın İdlib’i vurduğu saatlerde Ankara’ya gelen ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin temasları çok önemliydi. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ankara'nın Jeffrey’e verdiği mesajları aktardı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:39
Ankara, Jeffrey'e ne mesajlar verdi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Ankara'yı ziyaret eden James Jeffrey'a Türk yetkililerin ne mesajlar verdiğini yazdı.

İşte Selvi'nin yazısından o bölüm;

İdlib için yapılan hesapların içinde İdlib’de yaşayan siviller yok. Kimse sivillerin ölümünü, yaşanacak büyük mülteci göçünü düşünmüyor.  Bizim önceliğimiz sivillerin zarar görmemesi.  İdlib’de binlerce insan ölüp, yüz binlercesi mülteci duruma düştükten sonra teröristlerin, açılan bir koridordan şehri terk etmesi sağlanacak. Peki insani dramlar yaşanmadan bu başarılamaz mı?

Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta,El Bab’da DEAŞ’ı, Zeytin dalı operasyonu ile Afrin’de PKK-YPG’yi başarısızlığa uğratan Türkiye, aylarca süren operasyonlara rağmen tek bir sivilin burnu kanamadan başarılı oldu. İstendiği taktirde Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanarak, benzer bir operasyon İdlib’de gerçekleştirilebilir.

En üst düzeyde ağırlandığı Ankara’da, Jeffrey ile elbette ki çok sıcak bir gelişme olduğu için İdlib konuşuldu ama Ankara’nın önceliği Fırat’ın doğusundaki PKK-YPG bölgesiydi. ABD’nin bölgedeki her faaliyeti izleniyor. Havaalanı pistleri önceden uzatılmış, hangarlar yapılmıştı. Türkiye sınırının dibinde kurulan radarlar ise ABD’nin, bölgede kalıcı olduğu yönünde değerlendirildi. James Jeffrey’e, bunun Türkiye için beka meselesi olduğu anlatıldı. 

Jeffrey, Ankara’da görüştüğü muhataplarına,”"Trump, İdlib konusunda bir tweet attı. Trump’ın tweetini çok önemsiyoruz. Biz bu sorunun insanların ölümüne yol açmadan çözülmesini istiyoruz” mesajını verdi. Türkiye ise Jeffrey’e sadece kaygılarını iletmedi, çözüm önerileri sundu. 

Gerçi James Jeffrey, Suriye özel temsilcisi ama iki ülke ilişkilerinin iyileşmesi için Brunson konusunda da mesaj getirip, mesaj götürdüğü düşünülüyor. Çünkü görüştükleriyle en kısa sürede yeniden geleceğini söyleyerek ayrılmış.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:39
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