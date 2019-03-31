31 Mart yerel seçimleri! İşte Ankara Çankaya'dan ilk sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 57 milyon 58 bin 636 seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle doğu illerinde sona ererken saat 17.00’de tüm Türkiye'de sandıklar kapandı. Oyları sayma işlemi sürerken ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

İlk gelen sonuçlara göre Ankara il genelinde AK Parti ve CHP adaylarının arasındaki fark azken, Çankaya ilçesinde CHP'nin açık ara önde olduğu bildiriliyor.