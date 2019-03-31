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31 Mart yerel seçimleri! İşte Ankara Çankaya'dan ilk sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Sonuçların en çok merak edildiği Ankara’dan ilk gelen sonuçlara göre Çankaya ilçesinde CHP açık ara önde görülüyor.

31 Mart 2019 Pazar 17:56
31 Mart yerel seçimleri! İşte Ankara Çankaya'dan ilk sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 57 milyon 58 bin 636 seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle doğu illerinde sona ererken saat 17.00’de  tüm Türkiye'de sandıklar kapandı. Oyları sayma işlemi sürerken ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

İlk gelen sonuçlara göre Ankara il genelinde AK Parti ve CHP adaylarının arasındaki fark azken, Çankaya ilçesinde CHP'nin açık ara önde olduğu bildiriliyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:56
  1. Ankara
  2. Çankaya
  3. 31 Mart 2019
  4. seçim sonuçları
  5. AK Parti
  6. CHP

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