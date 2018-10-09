İşte Albayrak'ın açıkladığı programa doların ilk tepkisi
Dolar kuru sabah saatlerinde en düşük 6,09 seviyesini görmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıktı. Euro ise 7,04 seviyesinde seyrediyor.09 Ekim 2018 Salı 14:52
Güne düşüşle başlayan dolar, sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıkarken, euro 7 seviyesinin üstüne çıktı.
Kur yükseldi
Dün 6,19'a kadar yükselip sonrasında 6,11'lere gerileyen dolar yeni güne düşüşle başlamış sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Bakan Albayrak'ın açıkladığı program sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıkarken, euro 7,04 noktasına çıktı.
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