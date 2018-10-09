İşte Albayrak'ın açıkladığı programa doların ilk tepkisi

Güne düşüşle başlayan dolar, sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıkarken, euro 7 seviyesinin üstüne çıktı.

Kur yükseldi

Dün 6,19'a kadar yükselip sonrasında 6,11'lere gerileyen dolar yeni güne düşüşle başlamış sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Bakan Albayrak'ın açıkladığı program sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıkarken, euro 7,04 noktasına çıktı.